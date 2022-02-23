Kırklareli'nde otomobilde ceset bulunmasına ilişkin yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde meradaki otomobilde erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Karakoç köyünde bir otomobilde Fatih Ç'nin (48) ölü bulunmasına ilişkin jandarma ekipleri şüpheliler F.Ş. ile S.A'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. F.Ş. ile S.A. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Meralık alanda 18 Şubat'ta otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Fatih Ç'nin silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirlemiş, cesedin bulunduğu otomobilin kiralık olduğu tespit edilmişti.



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