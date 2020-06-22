YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde sağanağın ardından hasar tespit çalışması başlatıldı

Kırklareli'nde sağanağın ardından hasar tespit çalışması başlatıldı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 22.06.2020 11:36 | Son Güncelleme

Pınarhisar ilçesinde, evinin önündeki aracı sürüklenen Fikret Güngör: - "Garaja kadar geldim, arabayı kurtarayım dedim, boğulacaktım. Kiracımız bağırıyor bana 'Fikret, Fikret' diye. Onlar beni dere götürdü zannetmiş"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde etkili olan sağanağın ardından ekipler, hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı.

Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, dün şiddetli yağış sonrası su basan ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışması yaptı.

Belediye ekipleri Beylik, Dere ve Balıklı mahallelerinde de temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Beylik ve Balıklı mahallelerinde, yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastığı, parke taşlarının ve bahçe duvarlarının zarar gördüğü gözlendi.

Selde otomobili sürüklenerek zarar gören Fikret Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracının süreklendiğini görünce panik yaşadığını söyledi.

Hemen aracını kurtarmak için harekete geçtiğini anlatan Güngör, "Garaja kadar geldim, arabayı kurtarayım dedim, boğulacaktım. Boğulacağımı hissettim. Kiracımız bağırıyor bana 'Fikret, Fikret' diye. Onlar beni dere götürdü zannetmiş. Son anda arabaya yaklaştım kurtarmak için, ama nerede kurtaracağım, mümkün değil. Benim boyum 1,70, inanın göğsüme kadar su geldi. Biraz daha ilerlesem, kapı da kapalı, su beni alıp götürecek. Ölümden döndük resmen." diye konuştu.

Güngör, yaklaşık 10 gün önce yine aynı sel felaketini yaşadıklarını vurgulayarak yetkililerden bu soruna çare bulmasını istedi.

Ümmügül Güngör ise sel nedeniyle korku dolu anlar yaşadıklarını dile getirerek, "Dedim 'artık ev gidiyor', o duyguyu yaşadım. Fikret bir şeyler yapmak için garaja gitti, burası patlayınca eve zor attı kendini, çok kötüydü. Bu yaşanılır, anlatılmaz. Araba burada düz duruyordu, su attı oraya. Balkondan bağırıyorum, neredesin Fikret, diye."

- Şebeke suyunun kullanılmaması uyarısı

Pınarhisar Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların ikinci bir duyuruya kadar şebeke suyunu kullanmaması istendi.

Açıklamada, dün aniden etkili olan sağanakta metrekareye yaklaşık 80 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordumGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordum
Kırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona ErdiKırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona Erdi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Sel felaketinin yaraları Büyükşehir ile sarılacak

Sel felaketinin yaraları Büyükşehir ile sarılacak

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Hasan Ali Kilci vefat etti

Hasan Ali Kilci vefat etti

Kırklareli Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:26
Sabah
05:30
Öğle
13:18
İkindi
17:20
Akşam
20:56
Yatsı
22:51

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Barış Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Mutlu Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kırklareli-Saray duble yol yapımı sürüyor

Kırklareli-Saray duble yol yapımı sürüyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan: "Yağmur, dolu, fırtına ve hortum hepsi bir arada geldi"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan: "Yağmur, dolu, fırtına ve hortum hepsi bir arada geldi"

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.