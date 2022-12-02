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Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

02.12.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak, zaman zaman etkisini arttırıyor.

Yağış nedeniyle bazı yollarda yoğun su birikintileri oluştu. Bazı araç sürücüleri su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, araç sürücülerine uyarıda bulunuyor.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, su biriken yerlerde tahliyenin hızlanması amacıyla rögar kapaklarını açtı.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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Kırklareli Araç hava sicakligi sağanak

Kırklareli Namaz Vakitleri 2 Aralık Cuma

İmsak
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Sabah
08:12
Öğle
13:05
İkindi
15:27
Akşam
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Yatsı
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Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

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