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Kırklareli'nde sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

07.05.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, C.K'nin sosyal medya hesabından terör örgütü DEAŞ'ı övücü, özendirici ve propaganda içerikli paylaşımlar yaptığını tespit etti.

Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda suç unsuru taşıyan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alının zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kırklareli DEAŞ

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Deniz Eczanesi
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