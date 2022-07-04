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Kırklareli'nde takip ettiği kadını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

04.07.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde takip ettiği kadını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Kırklareli'nde takip ettiği kadını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde İlknur Gökay Tuncel'i bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Selçuk Gezici, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, maktul Tuncel'in annesi Nevin Mıdık ile eşi Caner Tuncel müşteki olarak yer aldı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de izleyici olarak duruşma salonunda hazır bulundu.

Ankara, Tekirdağ ve Kırklareli baroları ile Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonundan avukatlar ile bazı sivil toplum örgütleri duruşmaya katılma talebinde bulunurken, mahkeme başkanı Alihan Orhan, dosyanın adli tıp kurumunda olması dolayısıyla savunmaların alınmayacağını bildirdi.

Cumhuriyet savıcısı, mütalaasında sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık Selçuk Gezici ise "Tahliye talebim yok, takdiri mahkemeye bırakıyorum." dedi.

Maktulün eşi Tuncel de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, şikayetçi olduğunu belirtti.

- "Bu bir cinayet"

Lüleburgaz Belediyesi avukatlarından Özgü Sert, adliye binası önünde gazetecilere, İlknur Gökay Tuncel'in 4 Kasım 2021 yılında bir erkek tarafından katledildiğini belirtti.

Bunun bir cinayet olduğunu ifade eden Sert, herkesin çok öfkeli, üzüntü olduğunu kaydetti.

Mesai arkadaşının ölümünün ardından günlerce kendilerini toplayamadıklarını aktaran Sert, "Bunun erkek ya da kadın olması hiç önemli değil, bu bir cinayet. Belediye içinde yasa büründük. Ama bu yetmedi. Bugün İlknur'un başına gelen yarın herkesin başına gelebilecektir. Bu nedenle biz isyan ediyoruz. Kadın cinayetlerinin durdurulmasını istiyoruz. Bir kız kardeşimizi daha kadın cinayetlerine kurban vermek istemiyoruz." diye konuştu.

- Olay

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 4 Kasım 2021 tarihinde Lüleburgaz Belediyesinde çalışan İlknur Gökay Tuncel, Fatih Caddesi'nde yürüyerek evine giderken önceden tanıştığı Selçuk Gezici'nin kendisini takip ettiğini fark edince bir apartmana sığınmaya çalıştığı sırada bıçaklanmıştı.

Olayda Gezici, kendisine de aynı bıçakla zarar vermiş, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırmıştı.

Tuncel, hayatını kaybederken, yaralanan sanık Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmiş, tedavisinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kırklareli'nde takip ettiği kadını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

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