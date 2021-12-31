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Kırklareli'nde taşkından etkilenenlere sağlık hizmeti veriliyor

31.12.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde taşkından etkilenenlere sağlık hizmeti veriliyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sağanak nedeniyle yaşanan taşkından etkilenen vatandaşlara, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE) sağlık hizmeti sunuluyor.

Ekipler, Yıldırım ile Yılmaz mahallelerinde yaşayanları evlerinde ziyaret ederek genel sağlık taraması yapıyor.

Özellikle yaşlıların tansiyon ve şeker değerlerini kontrol eden görevliler, gelen talepleri de ilgili kurumlara yönlendiriyor.

Taşkından etkilenen 60 yaşındaki Hanım Karakuş (60), AA muhabirine, şiddetli sağanak sonucu derenin taşmasıyla ahırlarının bir kısmının yıkıldığını, hayvanlarına ve kendilerine bir şey olmasından korktuklarını söyledi.

Bu süreçte sağlık sorunu da yaşadığını anlatan Karakuş, "Sağlık ekiplerinden Allah razı olsun. Görevlerini her şartta yapıyorlar. Bizleri ziyaret ederek hem halimizi soruyorlar hem de bizlere hizmet ediyorlar." dedi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin de taşkın bölgesini ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Lüleburgaz ilçesinde 28 Aralık Salı günü şiddetli sağanağın ardından Yılmaz ve Yıldırım Mahallelerinden geçen Lüleburgaz Deresi taşmış, birçok ev ve işyerini su basmıştı.

Taşkın nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının askeri araçları ve AFAD ekiplerinin botlarıyla güvenli bölgelere alınmıştı.

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