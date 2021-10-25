YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde trafik kazasının ardından çıkan kavgada 1 kişi öldü

Kırklareli'nde trafik kazasının ardından çıkan kavgada 1 kişi öldü

25.10.2021 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde trafik kazasının ardından çıkan kavgada 1 kişi öldü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, E.G. yönetimindeki 25 LK 650 plakalı otomobil ile S.B. yönetimindeki 34 EJL 228 plakalı otomobil Evrensekiz beldesi kavşağında çarpıştı.

Kazanın ardından otomobilde bulunanlar arasında kavga çıktı.

Kavgada Gökay Karaca (35) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılan Karaca, kurtarılamadı.

Jandarma olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karaciğer yağlanmasında erken tanı sirozu önlüyor!Karaciğer yağlanmasında erken tanı sirozu önlüyor!
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Kırklareli'nde serada Hint keneviri yetiştiren 2 kişi yakalandıKırklareli'nde serada Hint keneviri yetiştiren 2 kişi yakalandı

Kırklareli Namaz Vakitleri 25 Ekim Pazartesi

İmsak
06:02
Sabah
07:28
Öğle
13:00
İkindi
15:54
Akşam
18:23
Yatsı
19:44

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler25 Ekim Pazartesi

Saglık Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Çelık Eczanesi
Babaeski
Orhan Eczanesi
Alpullu
Büyük Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Basak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gaziantep'te babasının yemek yemediği için yumruk attığı kız çocuğu öldü

Gaziantep'te babasının yemek yemediği için yumruk attığı kız çocuğu öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella:"Kulübümüzün hedeflerini biliyoruz"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella:"Kulübümüzün hedeflerini biliyoruz"

Mersin'de 33 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de 33 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

1. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı

1. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.