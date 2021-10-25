Kırklareli'nde trafik kazasının ardından çıkan kavgada 1 kişi öldü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, E.G. yönetimindeki 25 LK 650 plakalı otomobil ile S.B. yönetimindeki 34 EJL 228 plakalı otomobil Evrensekiz beldesi kavşağında çarpıştı.

Kazanın ardından otomobilde bulunanlar arasında kavga çıktı.

Kavgada Gökay Karaca (35) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılan Karaca, kurtarılamadı.

Jandarma olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz