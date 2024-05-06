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Kırklareli'nde unutulan "gelin başı çatma" geleneği Hıdrellez'de canlandırıldı

AA AA
06.05.2024 11:29
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Kırklareli'nin Deveçatağı köyünde gerçekleştirilen Hıdrellez eğlencesinde, unutulan "gelin başı çatma" geleneği yeniden hayat buldu.

Köyde düzenlenen eğlencede, unutulmaya yüz tutmuş geleneklerden gelin başı bağlama etkinliği yapıldı.

Yeni evlenmiş kişiler için düğün sonrasında, başkasının düğünü olduğu zaman ya da Hıdırellez gibi önemli günlerde hazırlanan bir başlık türü ile yapılan "gelin başı çatma" geleneği, etkinliğe katılan bir kişide uygulandı.

Tülbent bağlanan kişinin başına, çember şeklinde boncuk ve pullarla süslenmiş başlık takıldı.

Daha sonra kadınlar tarafından maniler söylendi.

Etkinlik müzik eşliğinde devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
eğlence hıdrellez

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