Kırklareli'nde unutulan "gelin başı çatma" geleneği Hıdrellez'de canlandırıldı

Köyde düzenlenen eğlencede, unutulmaya yüz tutmuş geleneklerden gelin başı bağlama etkinliği yapıldı.

Yeni evlenmiş kişiler için düğün sonrasında, başkasının düğünü olduğu zaman ya da Hıdırellez gibi önemli günlerde hazırlanan bir başlık türü ile yapılan "gelin başı çatma" geleneği, etkinliğe katılan bir kişide uygulandı.

Tülbent bağlanan kişinin başına, çember şeklinde boncuk ve pullarla süslenmiş başlık takıldı.

Daha sonra kadınlar tarafından maniler söylendi.

Etkinlik müzik eşliğinde devam etti.





