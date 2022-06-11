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Kırklareli'nde yağışlar buğday ve ayçiçeğinde yüksek verim beklentisini artırdı

11.06.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy: -"Geçen yıl buğdayda rekoltemiz 640 bin tondu. Bu sene 740 bin ton hedefliyoruz, yani 100 bin ton fazla olacak"

KIRKLARELİ (AA) - Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Trakya'da bir süredir etkili olan sağanak çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da son bir haftadır aralıklarla etkili olan sağanak sayesinde toprak suya doydu.

Özellikle buğday ve ayçiçeği olmak üzere ekili mahsulün gelişimine katkı sağlayan yağışlar, üreticiyi memnun etti.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, bu yıl ekili alanların güzel yağış aldığını söyledi.

Geçen yıl olduğu gibi 2022'de de özellikle buğdayda güzel verim beklendiğini belirten Aksoy, "Geçen yıl buğdayda rekoltemiz 640 bin tondu. Bu sene 740 bin ton hedefliyoruz, yani 100 bin ton fazla olacak." dedi.

Aksoy, hububatın gelişiminde hiçbir problemin olmadığını dile getirerek, "Özellikle son yağışlar buğday ve ayçiçeğine 'ilaç gibi' geldi. Aşırı yağış, dolu ve sel riski de yaşamadık." diye konuştu.

Aksoy, açıklanan buğday ve arpa alım fiyatları ile teşvik rakamlarının da dünya fiyatlarıyla örtüştüğünü kaydetti.

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