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Kırklareli’nde yaşlı ve engelli bakım merkezlerine pandemi denetimi

04.02.2021 16:03 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’nde yaşlı ve engelli bakım merkezlerine pandemi denetimi

Kırklareli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, özel ve resmi yaşlı ve engelli bakım merkezlerimizde Covid-19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleşti.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan denetim ekipleri tarafından, pandemi önlemleri kapsamında özel ve resmi yaşlı ve engelli bakım merkezleri denetimleri yapıldı.İl Müdürü Faruk Uysal, pandemi sürecinde denetimlerin sık sık gerçekleştirdiklerini belirterek, “Müdürlüğümüzce oluşturulan denetim ekipleri tarafından pandemi önlemleri kapsamında kuruluş denetimlerimiz sıkı bir şekilde sürdürülmektedir.

Kırklareli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, özel ve resmi yaşlı ve engelli bakım merkezlerimizde Covid-19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleşti.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan denetim ekipleri tarafından, pandemi önlemleri kapsamında özel ve resmi yaşlı ve engelli bakım merkezleri denetimleri yapıldı.
İl Müdürü Faruk Uysal, pandemi sürecinde denetimlerin sık sık gerçekleştirdiklerini belirterek, “Müdürlüğümüzce oluşturulan denetim ekipleri tarafından pandemi önlemleri kapsamında kuruluş denetimlerimiz sıkı bir şekilde sürdürülmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında Özel ve resmi yaşlı ve engelli bakım merkezlerimizde denetim gerçekleştirildi” dedi.

Kırklareli’nde yaşlı ve engelli bakım merkezlerine pandemi denetimi

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Kırklareli Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:45
Sabah
08:13
Öğle
13:30
İkindi
16:11
Akşam
18:37
Yatsı
19:59

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Bulvar Eczanesi
Merkez
Turgut Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Yeşim Eczanesi
Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
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