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Kırklareli'nde zabıta denetiminde dilencinin üzerinden 5 bin 460 lira çıktı

15.10.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde zabıta denetiminde dilencinin üzerinden 5 bin 460 lira çıktı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde dilencilik yapan bir kadının üzerinde 5 bin 460 lira ele geçirildi.

Kırklareli Belediyesine bağlı zabıta ekipleri rutin denetimler sırasında dilenci N.A'ya (56) müdahale edip zabıta merkezine götürdü.

Burada bir zabıta personelinin elini öpmeye çalışan N.A, "Bir daha söz dilencilik yapmayacağım. Lütfen beni bırakın." dedi.

Dilencinin üzerinden çıkan paraları sayan ekipler, miktarın 5 bin 460 lira olduğunu belirledi.

Ardından polis ekiplerine teslim edilen N.A'ya Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı.

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Dilenci kırklareli belediyesi

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