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  4. Kırklareli'ndeki selde eşi ile hayatını kaybeden doktor Alanya'da defnedildi

Kırklareli'ndeki selde eşi ile hayatını kaybeden doktor Alanya'da defnedildi

08.09.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'ndeki sel felaketinde, tatil için gittikleri İğneada'da eşi Mihriban ile hayatını kaybeden 27 yaşındaki doktor Selman Bağışlar, Antalya'nın Alanya ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde anestezi asistanı olarak çalışan Bağışlar'ın cenazesi, Mahmutlar Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada yapılan dua sonrası genç doktorun cenazesi, Dörtyol Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından defnedildi.

Cenaze namazına baba Halil Bağışlar, yakınları ile AK Parti Antalya Milletvekili eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Selman Bağışlar'ın 3 ay önce evlendiği eşi Mihriban Bağışlar'ın (26) cenazesi ise dün Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'na defnedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya cenaze sel felaketi

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