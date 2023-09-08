Kırklareli'ndeki selde eşi ile hayatını kaybeden doktor Alanya'da defnedildi

İstanbul Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde anestezi asistanı olarak çalışan Bağışlar'ın cenazesi, Mahmutlar Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada yapılan dua sonrası genç doktorun cenazesi, Dörtyol Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından defnedildi.

Cenaze namazına baba Halil Bağışlar, yakınları ile AK Parti Antalya Milletvekili eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Selman Bağışlar'ın 3 ay önce evlendiği eşi Mihriban Bağışlar'ın (26) cenazesi ise dün Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'na defnedilmişti.

