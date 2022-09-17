Kırklareli'nden Pakistan'daki sel bölgesine yardım

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Valilik koordinasyonunda hazırlanan 2 tır gıda malzemesi, Pakistan'daki sel bölgesine yollandı.

Valilikten açıklamasına göre, sel felaketi yaşanan Pakistan için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyası kapsamında, 2 tır gıda malzemesi hazırlandı.

Bu tırlar Ankara TCDD Marşandiz Lojistik Müdürlüğü deposuna gönderildi.

Kentten daha önce de 1 yardım tırı Pakistan'a uğurlanmıştı.



