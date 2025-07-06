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Kırkpınar’da 16 başpehlivan üçüncü tura yükseldi

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci turunda rakiplerini mağlup eden 16 başpehlivan adını üçüncü tura yazdırdı.

Kırkpınar’da 16 başpehlivan üçüncü tura yükseldi
Emre Şen

Edirne’de devam eden 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci tur müsabakaları tamamlandı. Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilen güreşlerde başpehlivanlar kıyasıya mücadele etti. Günün dikkat çeken karşılaşmalarında, İsmail Balaban rakibi Durmuş Furkan Altın’ı, Yusuf Can Zeybek ise Mustafa Batu’yu mağlup ederek üst tura çıktı. Orhan Okulu, Seçkin Duman’ı, İsmail Koç da Mehmet Yeşil Yeşil’i yenerek adını üçüncü tura yazdırdı. Ali Gürbüz ise rakibi Özkan Yılmaz’ı iç kazık ters paça oyunuyla yenerek Kırkpınar’da daha önceki yenildiği rakibinden rövanşı almış oldu ve yoluna devam etti.

Öte yandan, İsmail Koç’ta dev rakibi Mehmet Yeşil Yeşil’i kas kanadı oyunuyla yenerek güne damgasını vurdu. Başpehlivan güreşleri içinde dikkat çeken yeniş olarak hafızalara kazındı.

İkinci tur müsabakalarında rakiplerine üstünlük sağlayan İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybek, Orhan Okulu, İsmail Koç, Ünal Karaman, Ali İhsan Batmaz, Ali Gürbüz, Serdar Yıldırım, Enes Doğan, Cengizhan Şimşek, Nedim Gürel, Erkan Taş, Mustafa Taş, Serhat Balcı, Yıldıray Pala ve Feyzullah Aktürk üçüncü tura yükselen isimler oldu.
Başpehlivanlık güreşlerinde üçüncü tur müsabakaların için kuralar çekildi.

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kırkpınar
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