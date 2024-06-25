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Kırkpınar'da skandal! Pehlivanlar başkaldırdı: Güreşmiyoruz!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.06.2024 17:54
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4-7 Temmuz tarihleri arasında Edirne'de gerçekleştirilecek olan 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, lig sistemi ilk kez uygulanacak. Başpehlivanlar, bu durumu protesto etmek amacıyla güreşmeme kararı aldı.

Kırkpınar'da skandal! Pehlivanlar başkaldırdı: Güreşmiyoruz!

Edirne'de 4-7 Temmuz tarihleri arasında 663'üncüsü gerçekleştirilecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, bu yıl ilk kez uygulanacak lig sistemiyle katılım sağlanacak. Ancak, ön eleme turuna katılmak zorunda kalan bazı başpehlivanlar bu durumu protesto etme kararı aldı.

Pehlivanların yaptığı ortak açıklamada, bu yeni uygulamanın adaletsiz olduğu belirtilerek, "Yağlı Güreş geleneğimizi hiçe sayan ve er meydanına başpehlivanların çıkmasını engelleyen, yağlı güreş tarihimizde hiç bir zaman olmamış, keyfi ön eleme düzenlemesini protesto etmek amacıyla başpehlivanlar olarak güreşmeme kararı aldığımızı bildiririz" ifadelerine yer verildi.

ÖN ELEMEYE BAŞPEHLİVANLARDAN PROTESTO

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Salih Erinç, Abdullah Güngör ve Seçkin Duman gibi başarılı güreşçilerin de aralarında bulunduğu bazı başpehlivanlar, yayınladıkları ortak açıklamayla, ön eleme sistemini eleştirerek, bu uygulamanın geri çekilmesini talep etti.

Açıklamada, "663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yapılacak altın kemer mücadelesine TGGF tarafından yağlı güreş geleneğimizi hiçe sayan ve er meydanına başpehlivanların çıkmasını engelleyen, yağlı güreş tarihimizde hiçbir zaman olmamış, keyfi ön eleme düzenlemesini protesto etmek amacıyla başpehlivanlar olarak güreşmeme kararı aldığımızı bildiririz" denildi.

"SADECE GÜREŞMEK İSTİYORUZ"

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Uygulamanın adaletsiz olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "İlk 32'ye kalmak için 3 tur sonrasında lig ilk 8’i ile güreşeceğimizi, bunun adaletsiz olduğunu federasyona bildirmemize rağmen bugüne kadar yanlıştan dönüş yapılmamıştır. Perşembe günü yapılacak olan ön eleme güreşlerine katılmayacağımızı, başpehlivanlar arasında ayrım olmadan cumartesi Edirne Sarayiçi'nde kol bağlamak istediğimizi beyan ediyoruz. İlgili talimat değişikliğinin iptali için avukatımız Mehmet Fatih Büyükyayla aracılığıyla Danıştay 10'uncu Dairesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu'na dava açtığımızı ve sadece güreşmek istediğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz" ifadeleri kullanıldı.

LİG USULÜ

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Piyasa güreşlerinde aldıkları başarılara göre bu yıl Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılma hakkı kazanan 32 başpehlivan şu şekilde oluştu:

Birinci torba: Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, İsmail Koç, Serdar Yıldırım

İkinci torba: Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Batu, Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı, Nedim Gürel, Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya, Ali İhsan Batmaz

Üçüncü torba: Enes Doğan, Osman Kan, Osman Aynur, Mustafa Arslan, Turan Balaban, Furkan Durmuş Altın, Özkan Yılmaz, Süleyman Başar

Dördüncü torba: Yıldıray Akın, Ünal Karaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Tanju Gemici, Recep Kara, Recep Taslak, Emre Erkal, Faruk Akkoyun

Lig sistemine göre, Kırkpınar'a katılacak son 8 pehlivan, 4 Temmuz Perşembe günü Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak ön eleme güreşleriyle belirlenecek.

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