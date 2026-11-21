İstanbul Gençlergücüspor, yeni dönem teknik direktörlük görevi için Nevide Çiçek ile resmi sözleşme imzaladı. Kulüp yetkilisiyle bir araya gelen genç teknik direktör, atılan imzaların ardından resmen göreve başladı.

İMZADAN ÇOK KOMBİNİ DİKKAT ÇEKTİ

İmza töreninden paylaşılan fotoğraflarda Nevide Çiçek'in kulüp yetkilisiyle tokalaştığı ve üzerinde 34 numara bulunan siyah-kırmızı formayla poz verdiği görüldü. Törende en çok öne çıkan detay ise Çiçek'in kıyafet tercihi oldu. Siyah kısa üst, bol kesim pantolon ve önünü açık bıraktığı siyah gömlekten oluşan kombiniyle objektif karşısına geçen genç çalıştırıcı, sarı saçlarını topladığı görünümünü sade aksesuarlarla tamamladı.

YENİ GÖREVİNE BAŞLIYOR

Alışılmış teknik direktör imza törenlerinden farklı tarzıyla dikkat çeken Nevide Çiçek, bundan sonraki süreçte İstanbul Gençlergücüspor'un başarısı için mesai harcayacak. Kulüp formasını da tanıtan genç teknik direktörün yeni görevindeki performansı merakla bekleniyor.