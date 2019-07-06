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Kırkpınar'ın tarihine yakışır müsabaka

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 06.07.2019 23:00 | Son Güncelleme

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü, başaltı boyunda Emirhan Ergin ile Yalçın Üncül arasında 2.5 saat süren kıran kırana geçen müsabakayla sona erdi.

Kırkpınar'ın tarihine yakışır müsabaka

Başaltı boyundaki güreşlerde eşleşen pehlivanlardan Balıkesirli Emirhan Ergin ile Bursalı Yalçın Üncül arasındaki karşılaşma, normal sürede tamamlanamadı. Sarayiçi Er Meydanı'nda sadece iki pehlivanın kaldığı müsabakada, seyirciler çayıra inerek güreşçilerin etrafında çember oluşturdu.

Puan alanın kazanacağı güreşte iki pehlivan da birbirine üstünlük kurmak için yoğun çaba sarf etti. Havanın kararmasına rağmen er meydanını terk etmeyen seyircilerin tezahüratları altında yaklaşık 2,5 saat süren müsabakada, Yalçın Üncül rakibinin boşluğundan yararlanıp puanı kaptı.

Çeyrek finale yükselen Yalçın Üncül, zor bir müsabaka olduğunu ifade etti. Hedefinin önce başaltı şampiyonluğu daha sonra da başa güreşmek olduğunu belirten Üncül "Çok yoruldum. Rakibimi de tebrik ederim. Hedefim başpehlivan olmak" diye konuştu.

"GÜREŞ GİBİ GÜREŞ OLDU"
Güreşleri izlemek için Manisa'dan gelen İbrahim Yılmaz da uzun zamandır böyle bir müsabaka takip etmediğini vurgulayarak, "Eskiden Kırkpınar'da güreşler saatlerce sürermiş. Hava kararınca da devam edermiş. Bu da onlara benzedi. Eski güreşler gibi oldu. Güreş gibi güreş oldu" ifadelerini kullandı.

Bu müsabakayla organizasyonun ikinci gün güreşleri de tamamlandı.

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658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Emirhan Ergin Yalçın Üncül

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