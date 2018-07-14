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Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2018 izle: İkinci günde başpehlivanlık mücadeleleri başlıyor!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 14.07.2018 12:38 | Son Güncelleme

2018 Kırkpınar Yağlı Güreşleri tarihi mekanından dün başladı. 657.si düzenlenen Kırkpınar yağlı güreşlerine rekor bir katılım gerçekleşti. 3 gün boyunca 2 bin 228 pehlivan, rakibinin sırtını yere getirmek için mücadele verecek. Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2018 ikinci gününde başpehlivanlık kuraları çekilecek ve mücadele başlayacak. Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı yayını haberimizde.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2018 izle: İkinci günde başpehlivanlık mücadeleleri başlıyor!
  1. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları başladı. Sarayiçi Er Meydanı'nda deste küçük, deste orta, deste büyük boy, minik-1, teşvik-1, teşvik-2, büyük orta boy pehlivanları kura çekmek üzere çayıra geldi. Eşleşmelerin tamamlanmasının ardından pehlivanlar, Kırkpınar davul zurna ekibinin güreş havalarıyla kol bağladı, peşreve çıktı. Hakemlere yönelen pehlivanlar, verilen işaretle güreşe tutuştu. Bugün öğle saatlerinde başpehlivanlar kura için çayıra çıkacak. Kuranın ardından başpehlivanlık mücadeleleri başlayacak. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık mücadelesini aşağıdaki canlı yayın linkinden izleyebilirsiniz.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ İZLE

Bu yıl 657'ncisi düzenlenecek ve Sarayiçi'nde üç gün sürecek 2018 Kırkpınar yağlı güreşlerinde, 59'u altın kemer için olmak üzere yaklaşık 2 bin üzerinde pehlivan er meydanına çıkacak. Bu yıl 657.si düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 13, 14 ve 15 Temmuz'da canlı yayınla DMAX ekranlarında olacak. Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün 18.30'da başlıyor. DMAX canlı yayın bağlantısı, uydu frekansları ile digital platformlardaki kanal numarası haberimizde.

DMAX Canlı Yayın

D-MAX UYDU FREKANSLARI VE PLATFORMLARDAKİ KANAL NUMARASI

UYDU ADI : TÜRKSAT 4A
ALIŞ FREKANSI : 12.015 MHZ
POLARİZASYON : YATAY (H)
SEMBOL HIZI : 27.500 MS/S
FEC DEĞERİ : 5/6

Digitürk: Kanal 49
D-Smart: Kanal 46
Fil-Box: Kanal 31
Kablo TV: HD:47, SD:931
Tivibu: Kanal 62
TV+: Kanal 39
Vodafone TV: Kanal 50

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ TARİHİ

Tarihi kaynaklara göre Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başlangıcı, Rumeli'nin fethini gerçekleştirecek akıncıların öncü kuvvetlerini oluşturan 40 namlı askerin, mola zamanlarında hem eğlenmek hem de kuvvetten düşmemek için bir anlamda idman saydıkları güreşe tutuşmalarına dayanır.

Şu anda Yunanistan'ın topraklarında kalan Simavina'da (Samona) mola sırasında Ali ve Selim adındaki iki kardeş, saatlerce güreşmesine rağmen yenişemez. Israrla birbirini kündeye getirmek üzere verdikleri mücadelede her ikisi de oldukları yerde canlarını verir.

Akıncılar iki kardeşi bir söğüt ağacının altına defnederek, vazifeleri gereği yollarına devam eder. Yıllar sonra akıncılar, arkadaşlarının mezarını ziyaret için gittiklerinde, iki pehlivanın mezarlarının bulunduğu yerde bir pınar görürler ve burası bundan sonra "Kırkpınar" olarak anılır.

Edirne'yi fetheden 1. Murat'ın güreşçiler tekkesi kurması sonrası, dönemin başkenti Edirne'de her yıl güreş yapılması gelenek haline geldi.

Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı sırasında kesintiye uğrayan organizasyon, geçmişte Kırkpınar ağaları tarafından düzenlenirken, 1946 yılından bu yana Edirne Belediyesinin organizasyonunda gerçekleştiriliyor.

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