Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2018 izle: İkinci günde başpehlivanlık mücadeleleri başlıyor!

Tarihi kaynaklara göre Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başlangıcı, Rumeli'nin fethini gerçekleştirecek akıncıların öncü kuvvetlerini oluşturan 40 namlı askerin, mola zamanlarında hem eğlenmek hem de kuvvetten düşmemek için bir anlamda idman saydıkları güreşe tutuşmalarına dayanır.

Bu yıl 657'ncisi düzenlenecek ve Sarayiçi'nde üç gün sürecek 2018 Kırkpınar yağlı güreşlerinde, 59'u altın kemer için olmak üzere yaklaşık 2 bin üzerinde pehlivan er meydanına çıkacak. Bu yıl 657.si düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 13, 14 ve 15 Temmuz'da canlı yayınla DMAX ekranlarında olacak. Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün 18.30'da başlıyor. DMAX canlı yayın bağlantısı, uydu frekansları ile digital platformlardaki kanal numarası haberimizde.

Şu anda Yunanistan'ın topraklarında kalan Simavina'da (Samona) mola sırasında Ali ve Selim adındaki iki kardeş, saatlerce güreşmesine rağmen yenişemez. Israrla birbirini kündeye getirmek üzere verdikleri mücadelede her ikisi de oldukları yerde canlarını verir.

Akıncılar iki kardeşi bir söğüt ağacının altına defnederek, vazifeleri gereği yollarına devam eder. Yıllar sonra akıncılar, arkadaşlarının mezarını ziyaret için gittiklerinde, iki pehlivanın mezarlarının bulunduğu yerde bir pınar görürler ve burası bundan sonra "Kırkpınar" olarak anılır.

Edirne'yi fetheden 1. Murat'ın güreşçiler tekkesi kurması sonrası, dönemin başkenti Edirne'de her yıl güreş yapılması gelenek haline geldi.

Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı sırasında kesintiye uğrayan organizasyon, geçmişte Kırkpınar ağaları tarafından düzenlenirken, 1946 yılından bu yana Edirne Belediyesinin organizasyonunda gerçekleştiriliyor.

