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Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman 2022? Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi tarihte yapılacak? İşte organizasyon tarihi!

28.06.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırkpınar Yağlı Güreşleri organizasyonunun ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye giren pehlivanlar ödül alıyor. Peki Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? İşte Kırkpınar Yağlı Güreşleri tarihi...

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman 2022? Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi tarihte yapılacak? İşte organizasyon tarihi!

Kırkpınar Yağlı Güreşleri organizasyonu ile ilgili ayrıntılar sporseverler tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. 'Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kırkpınar Yağlı Güreşleri tarihi ve detaylar haberimizde...

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN 2022?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili açıklamada bulunuldu.

661'incisi gerçekleştirilecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne Belediyesi tarafından 1 Temmuz Cuma ila 3 Temmuz Pazar günü arasında yapılacak.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'NDE PEHLİVANLARA VERİLECEK YOLLUK VE TUR ÜCRETLERİ

Kategorilerinde ilk 64 sporcu arasında yer alacak pehlivanlara verilecek yolluk ve tur ücretleri ise şöyle:

Yolluklar: Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne iştirak edecek başpehlivanlara 2 bin 100 TL, başaltı pehlivanlarına bin 700 TL, büyük orta pehlivanlara bin 100 TL, küçük orta büyük boy, küçük orta küçük boy, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy pehlivanlara 650 TL, ayak boyu, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2 ve minik 1 pehlivanlara 500 TL.

Tur ücretleri: Kırkpınar’da güreşen pehlivanlara boylarına göre, yükselecekleri her tur için başpehlivanlara 140 TL, başaltı pehlivanlarına 100 TL, büyük orta pehlivanlarına 80 TL, küçük orta büyük boy ve küçük orta küçük boy pehlivanlarına 70 TL, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy, ayak boyu, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2 ve minik 1 pehlivanlarına 60 TL.

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Edirne
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