Kırkpınar'da ikinci gün müsabakaları sona erdi

EDİRNE (AA) - 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları tamamlandı.

Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda küçük orta küçük boy ikinci tur güreşleriyle başlayan ve diğer boyların yanı sıra 3 tur başpehlivanlık müsabakalarının yapıldığı organizasyonda ikinci gün sona erdi.

Organizasyon yarın deste, küçük orta, büyük orta ve başaltı boylardaki güreşlerle sabah 09.00'da başlayacak.

Başpehlivanlık kategorisinde rakiplerini yenerek çeyrek finale yükselen Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Osman Aynur, Serhat Gökmen, İsmail Koç, Yıldıray Akın, Şaban Yılmaz ve Faruk Akkoyun er meydanına çıkacak.

Başpehlivanlık final güreşi ise 17.30'da yapılacak ve müsabakanın galibi altın kemeri kazanacak.



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