YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Kırkpınar'ın favorilerinden başpehlivan İsmail Koç, hazırlıklarını tamamladı

Kırkpınar'ın favorilerinden başpehlivan İsmail Koç, hazırlıklarını tamamladı

29.06.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırkpınar'ın favorilerinden başpehlivan İsmail Koç, hazırlıklarını tamamladı

Kırkpınar'ın favorilerinden başpehlivan İsmail Koç, hazırlıklarını tamamladı

EDİRNE (AA) - Kırkpınar'da geçen yılın finalisti başpehlivan İsmail Koç, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakiplerini yenip altın kemeri kazanma hedefiyle son hazırlıklarını tamamladı.

Kırkpınar başta olmak üzere Türkiye'nin farklı yerlerindeki güreş organizasyonlarında elde ettiği başarılarla dikkati çeken Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen seneden kalan yarım işi tamamlamak istediğini söyledi.

Trakya Birlik adına güreşen Koç, Kırkpınar'da güreşmenin ayrı bir heyecan yaşattığını ve tek hedefinin altın kemer olduğunu dile getirdi.

Er Meydanı'na çıkmak için gün saydığını belirten Koç, "Geçen sene 660'ıncı Kırkpınar Güreşleri'nde final yapmak nasip oldu. Kıl payı başpehlivanlığı kaçırdık. Bu işler nasip işi. Yılmadık, usanmadık. Geçen seneden beri çalıştık ve çabaladık. Diğer başpehlivan arkadaşlarımız gibi biz de çok sıkı bir şekilde çalıştık." dedi.

Koç, 2022 güreş sezonuna formda girdiğini ve bu başarısını Kırkpınar'da da sürdürüp kürsünün ilk basamağına çıkmak istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sene sezona bomba gibi giriş yaptık. Büyükmandıra güreşleriyle şampiyon başladık. Takip eden diğer güreşlerde katıldığım tüm organizasyonlarda ilk üçe girerek Trakya Birlik'imizi en iyi şekilde temsil ettik. Kırkpınar'a sayılı günler kaldı. Çalıştık ve çabaladık, takdir Allah'ın. Bizi seven tüm dostlarımızdan İsmail Koç destekçilerinden dua bekliyoruz. Bu sene inşallah altın kemeri Trakya Birlik'e getirmeyi ve memleketim Konya Beyşehir'e götürmek istiyorum. Trakya Birlik'te yıllardır bir kemer özlemi var. İnşallah bu özlemi bitirmek istiyoruz."

Kırkpınar'ın favorilerinden başpehlivan İsmail Koç, hazırlıklarını tamamladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne'de otlukta çıkan yangın ekili arazilere sıçramadan söndürüldüEdirne'de otlukta çıkan yangın ekili arazilere sıçramadan söndürüldü
Manisa'da bir kişi karısını ve oğlunu öldürdüManisa'da bir kişi karısını ve oğlunu öldürdü
Van-İran sınırının güvenliği için yeni araç takviyesiVan-İran sınırının güvenliği için yeni araç takviyesi

Edirne Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

İmsak
03:32
Sabah
05:35
Öğle
13:22
İkindi
17:23
Akşam
20:59
Yatsı
22:53
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Batman şartını sundu! “Nolan yönetirse...”

Batman şartını sundu! “Nolan yönetirse...”

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.