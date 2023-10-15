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KİRLİ SEPETİ 4. BÖLÜM İZLE CANLI! Kirli Sepeti hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor? Son bölüm özeti

15.10.2023 19:27 | Son Güncelleme:
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Kirli Sepeti dizisi yayınlanan bölümlerle izleyicilerden tam not aldı. Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun ve Halil İbrahim Ceyhan'ın başrolde olduğu dizi büyük beğeni topladı. 15 Ekim Pazar tv yayın akışı listesinde yer alan Kirli Sepeti'nin hangi gün ve hangi kanalda yayınlandığı da merak edilen bir diğer konu oldu. Peki, Kirli Sepeti hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor? İşte Kirli Sepeti 4. bölüm izle ekranı ve son bölüm özeti

Kirli Sepeti dizisi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Yeni dizi Kirli Sepeti bu akşam Fox TV'de dördüncü bölümü ile ekrana gelecek. İlk bölümden büyük beğeni toplayan Kirli Sepeti, bir hayat mücadelesini konu alıyor. Dizide bir ölümün ardından yaşananlar anlatılacak. En son Yürek Çıkmazı dizisinde rol alan Ayça Bingöl dizide Songül karakterine hayat veriyor. Bingöl'e ise Hayriye rolüyle Ceren Moray eşlik edecek. İşte Kirli Sepeti 4. bölüm izle ekranı ve Kirli Sepeti yayın günü detayları...

KİRLİ SEPETİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Fox TV'de yayınlanan Kirli Sepeti pazar akşamları ekrana geliyor. 3. bölümü ile ekrana gelecek olan dizi saat 20.00'de başlıyor. Kirli Sepeti dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Kirli Sepeti dizisinde renkli görüntüler oluştu.

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KİRLİ SEPETİ 4. BÖLÜM İZLE CANLI!

Ahmet ve İlkgül'ün arasında bir şeyler olduğundan şüphelenen Canan panikle soluğu Songül'ün yanında alınca yanlış anlaşılmalar kaçınılmaz olur. Gidecek hiçbir yeri olmayan Medine için İlkgül iş bulur. Tek sorun bu işin ölen Meryem'in çalıştığı evde olmasıdır. O evden ve Kenan Bey'den korkan ama mecburen işi kabul eden Medine'yi kanlı bir sürpriz beklemektedir. İkili ilişkiler arasında iyice sıkışmış olan Hayriye yeni ittifaklara doğru yelken açar. Anneye söylenen her yalanın elbet bir gün ortaya çıktığını zor yoldan anlayan İlkgül ve İlkkan'ı yeni bir sınav beklemektedir. Oysa ki sınavın daha büyüğünü Songül verir.

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KİRLİ SEPETİ SON BÖLÜM ÖZETİ

İlkgül'ün ağabeyinin aslında niye hastalandığını Songül'den saklaması anne-kızın aralarının açılmasına sebep olur. Bir evladının hasta, diğerinin ise kendine dargın olması Songül'ün kendi anneliğini sorgulamasına sebep olur. Songül'ün yokluğunda Canan'la da ilgilenen Hayriye'nin kardeş kavgasında ikili oynuyor olmasının tehlikeli sonuçları olacaktır. İşinin güvende olduğuna inanan Medine ise Aylin'in onu kovdurma planını öğrenir. Annesiyle kavgalı olan İlkgül ise ağabeyini korumak ile annesi ve Kahraman'a Meryem ve İlkkan hakkındaki gerçekleri anlatmak arasında kalır.

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Yabani
14:00 Bambaşka Biri
16.15 Kirli Sepeti
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
23:30 Bambaşka Biri
02:30 Hudutsuz Sevda
04:30 Aşk Yeniden
06:00 Kefaret

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