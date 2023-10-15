KİRLİ SEPETİ 4. BÖLÜM İZLE CANLI! Kirli Sepeti hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor? Son bölüm özeti

Kirli Sepeti dizisi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Yeni dizi Kirli Sepeti bu akşam Fox TV'de dördüncü bölümü ile ekrana gelecek. İlk bölümden büyük beğeni toplayan Kirli Sepeti, bir hayat mücadelesini konu alıyor. Dizide bir ölümün ardından yaşananlar anlatılacak. En son Yürek Çıkmazı dizisinde rol alan Ayça Bingöl dizide Songül karakterine hayat veriyor. Bingöl'e ise Hayriye rolüyle Ceren Moray eşlik edecek. İşte Kirli Sepeti 4. bölüm izle ekranı ve Kirli Sepeti yayın günü detayları...
Fox TV'de yayınlanan Kirli Sepeti pazar akşamları ekrana geliyor. 3. bölümü ile ekrana gelecek olan dizi saat 20.00'de başlıyor. Kirli Sepeti dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Kirli Sepeti dizisinde renkli görüntüler oluştu.
Ahmet ve İlkgül'ün arasında bir şeyler olduğundan şüphelenen Canan panikle soluğu Songül'ün yanında alınca yanlış anlaşılmalar kaçınılmaz olur. Gidecek hiçbir yeri olmayan Medine için İlkgül iş bulur. Tek sorun bu işin ölen Meryem'in çalıştığı evde olmasıdır. O evden ve Kenan Bey'den korkan ama mecburen işi kabul eden Medine'yi kanlı bir sürpriz beklemektedir. İkili ilişkiler arasında iyice sıkışmış olan Hayriye yeni ittifaklara doğru yelken açar. Anneye söylenen her yalanın elbet bir gün ortaya çıktığını zor yoldan anlayan İlkgül ve İlkkan'ı yeni bir sınav beklemektedir. Oysa ki sınavın daha büyüğünü Songül verir.
İlkgül'ün ağabeyinin aslında niye hastalandığını Songül'den saklaması anne-kızın aralarının açılmasına sebep olur. Bir evladının hasta, diğerinin ise kendine dargın olması Songül'ün kendi anneliğini sorgulamasına sebep olur. Songül'ün yokluğunda Canan'la da ilgilenen Hayriye'nin kardeş kavgasında ikili oynuyor olmasının tehlikeli sonuçları olacaktır. İşinin güvende olduğuna inanan Medine ise Aylin'in onu kovdurma planını öğrenir. Annesiyle kavgalı olan İlkgül ise ağabeyini korumak ile annesi ve Kahraman'a Meryem ve İlkkan hakkındaki gerçekleri anlatmak arasında kalır.
08:30 Çalar Saat
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Yabani
14:00 Bambaşka Biri
16.15 Kirli Sepeti
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
23:30 Bambaşka Biri
02:30 Hudutsuz Sevda
04:30 Aşk Yeniden
06:00 Kefaret