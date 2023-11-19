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KİRLİ SEPETİ 8. BÖLÜM İZLE! Kirli Sepeti nerede çekiliyor, hangi gün yayınlanıyor? FOX TV yayın akışı

19.11.2023 19:50 | Son Güncelleme:
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Kirli Sepeti nerede çekiliyor merak edildi. Kanallar yeni dizilerini bir bir tv yayın akışı listelerine eklemeye devam ediyorlar. Fox TV'nin yeni dizisi Kirli Sepeti 8. bölüm ile izleyicisinin karşısına çıkacak. Kirli Sepeti'nin oyuncuları arasında Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan ve Melisa Döngel gibi ünlü isimler bulunuyor. Peki, Kirli Sepeti nerede çekiliyor, hangi gün? İşte Kirli Sepeti 8. bölüm izle ekranı ile FOX TV yayın akışı ve son bölüm özeti

Kirli Sepeti canlı izle ekranı araştırılıyor. Yeni dizi Kirli Sepeti bu akşam Fox TV'de 8. bölüm ile izleyiciyle buluşacak. Merakla takip edilen Kirli Sepeti, bir hayat mücadelesini konu alıyor. Dizide bir ölümün ardından yaşananlar anlatılacak. En son Yürek Çıkmazı dizisinde rol alan Ayça Bingöl dizide Songül karakterine hayat veriyor. Bingöl'e ise Hayriye rolüyle Ceren Moray eşlik edecek. İşte Kirli Sepeti canlı izle ekranı ve yayın bilgileri...

KİRLİ SEPETİ HANGİ GÜNLER, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Kirli Sepeti dizisi her hafta pazar günleri ekrana geliyor. İlgiyle izlenen dizi pazar günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. Kirli Sepeti bu akşam 8. bölüm ile kerana gelecek.

KİRLİ SEPETİ SON BÖLÜM ÖZETİ

İlkkan'ın serbest bırakılması, Songül'ü sevindirse de Songül çocuklarının ondan gizli İlkgül'ün okul parasını ne yaptıklarını sindiremez. İlkgül ve İlkkan'ı, değiştiğini iddia eden Yılmaz ile birbirlerine bırakıp evini terk eder. Tam Yılmaz'ın değiştiğine inanırken ise diğer kadının gelmesi Songül için her şeyi değiştirir. Kahraman ve İlkgül ise Meryem'in ölümünün ardındaki gerçeklerin peşine düşerler.

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KİRLİ SEPETİ 8. BÖLÜM İZLE!

Yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçurumu konu alan; aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesi...

KİRLİ SEPETİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kirli Sepeti'nin çekimleri İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi semtlerinde gerçekleştiriliyor. Dizinin bazı sahneleri Beşiktaş'taki tarihi yapılarda çekilirken, bazı sahneler ise Galata'nın dar sokaklarında çekiliyor.

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Bambaşka Biri
15:30 Kirli Sepeti
16:45 Şahane Hayatım
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
00:00 Bambaşka Biri
03:15 Şahane Hayatım
05:15 Aşk Yeniden
06:00 Ruhun Duymaz

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