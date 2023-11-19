KİRLİ SEPETİ 8. BÖLÜM İZLE! Kirli Sepeti nerede çekiliyor, hangi gün yayınlanıyor? FOX TV yayın akışı

Kirli Sepeti canlı izle ekranı araştırılıyor. Yeni dizi Kirli Sepeti bu akşam Fox TV'de 8. bölüm ile izleyiciyle buluşacak. Merakla takip edilen Kirli Sepeti, bir hayat mücadelesini konu alıyor. Dizide bir ölümün ardından yaşananlar anlatılacak. En son Yürek Çıkmazı dizisinde rol alan Ayça Bingöl dizide Songül karakterine hayat veriyor. Bingöl'e ise Hayriye rolüyle Ceren Moray eşlik edecek. İşte Kirli Sepeti canlı izle ekranı ve yayın bilgileri...
Kirli Sepeti dizisi her hafta pazar günleri ekrana geliyor. İlgiyle izlenen dizi pazar günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. Kirli Sepeti bu akşam 8. bölüm ile kerana gelecek.
İlkkan'ın serbest bırakılması, Songül'ü sevindirse de Songül çocuklarının ondan gizli İlkgül'ün okul parasını ne yaptıklarını sindiremez. İlkgül ve İlkkan'ı, değiştiğini iddia eden Yılmaz ile birbirlerine bırakıp evini terk eder. Tam Yılmaz'ın değiştiğine inanırken ise diğer kadının gelmesi Songül için her şeyi değiştirir. Kahraman ve İlkgül ise Meryem'in ölümünün ardındaki gerçeklerin peşine düşerler.
Yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçurumu konu alan; aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesi...
Kirli Sepeti'nin çekimleri İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi semtlerinde gerçekleştiriliyor. Dizinin bazı sahneleri Beşiktaş'taki tarihi yapılarda çekilirken, bazı sahneler ise Galata'nın dar sokaklarında çekiliyor.
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Bambaşka Biri
15:30 Kirli Sepeti
16:45 Şahane Hayatım
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
00:00 Bambaşka Biri
03:15 Şahane Hayatım
05:15 Aşk Yeniden
06:00 Ruhun Duymaz