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Melis Sezen'in Bodrum kaçamağı! Fit haline beğeni yağdı

Son olarak Delikanlı dizisinde ekrana gelen Melis Sezen Bodrum'da tatilde. Güzel oyuncu tüm gün güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Melis Sezen'in Bodrum kaçamağı! Fit haline beğeni yağdı

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Melis Sezen son olarak Delikanlı'da yer almıştı. Kariyeri kadar paylaşımlarıyla da gündeme gelen oyuncu soluğu Bodrum'da aldı.

Melis Sezen, Bodrum Cennet Koyu'nda arkadaşıyla tatil yaparken objektiflere yansıdı. Oyuncu, plajda uzun süre arkadaşının kamerasına poz vererek bol bol fotoğraf çektirdi.

Melis Sezen in Bodrum kaçamağı! Fit haline beğeni yağdı 1

Sezen, ardından iskeleye geçerek Ege'nin serin sularına kendini bıraktı. Formunu koruduğu görülen oyuncu, denizin ortasındaki iskeleye kadar yüzdü.

Bol bol denize girip çıkan Melis Sezen iskelete sere serpe uzanıp keyif yapmayı da ihmal etmedi.

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Melis Sezen
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