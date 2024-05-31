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Kirli Sepeti dizisinde 2 yeni ayrılık daha! Dizide yaprak dökümü

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.05.2024 13:46
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Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un başrollerini paylaştığı Kirli Sepeti dizisinin kadrosunda yaprak dökümü yaşanıyor. Dizinin Murat'ını canlandıran Halil İbrahim Ceyhan'dan sonra 2 isim daha diziye veda ediyor.

Kirli Sepeti dizisinde 2 yeni ayrılık daha! Dizide yaprak dökümü

NOW’ın yeni sezonda da devam edecek olan Kirli Sepeti dizisinden ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor.

Dizinin yeni sezon hikâyesi değişiyor. Yeni sezon hikâyesinde sitedeki bazı zengin ailelere veda ediliyor. Bu gelişmenin ardından ilk açıklamayı Halil İbrahim Ceyhan yapmış ve yeni sezonda ekipte yer almayacağını duyurmuştu.

Halil İbrahim Ceyhan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda; "Başta bana güvenerek Murat rolünü teslim eden yapımcımız Fatih Aksoy olmak üzere, yönetmenlerim, set ekibinde yer alan tüm arkadaşlarıma ve birbirinden değerli oyuncu dostlarıma çok teşekkür ederim. Güzel bir sene geçirdik şimdi yeni heyecanlara yol alma vakti… Hoşçakal Kirli Sepeti" ifadelerini kullanmıştı.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ayrılıklara yeni isimler katıldı. Dizinin Feyyaz’ı Serhat Kılıç ile Nergis’i Gözde Seda Altuner de ekibe veda etti. “Kirli Sepeti” ekibinde önümüzdeki günlerde yeni ayrılıklar yaşanacak.

Ayrılık iddialarını duyunca paylaştı! Ayrılık iddialarını duyunca paylaştı!

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Anahtar Kelimeler:
kirli sepeti dizi
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