Kirli Sepeti gerçek mi, uyarlama mı? Kirli Sepeti nerede çekiliyor? İşte hikayesi ve çekim yerleri

Kirli Sepeti dizisi merakla bekleniyor. Bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek olan dizi için 'Kirli Sepeti nerede çekiliyor' konusu sorgulanmaya başladı. Heyecanla beklenen dizinin uyarlama olup olmadığı da merak edilen bir diğer konu oldu. Merakla beklenen dizide, Songül karakterine hayat veren Ayça Bingöl'e Hayriye karakteriyle Ceren Moray eşlik edecek. İşte 'Kirli Sepeti Uyarlama mı gerçek mi? ve Kirli Sepeti nerede çekiliyor?' sorularının yanıtı...

KİRLİ SEPETİ GERÇEK Mİ, UYARLAMA MI?

Kirli Sepeti dizisinin uyarlama olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Dizi özgün bir senaryo ile ekrana gelecek.

Yapımcılığını MedYapım’ın, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu’nun üstlendiği Kirli Sepeti dizisi bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek.

KİRLİ SEPETİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kirli Sepeti dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor. İstanbul’un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Kirli Sepeti dizisinde renkli görüntüler oluştu.





