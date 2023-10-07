Kirli Sepeti'nin Aylin'i Melisa Döngel poz vermek için şekilden şekile girdi! Sosyal medyanın diline düştü

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Melisa Döngel, paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Son olarak bir çekimden kareler paylaşan Döngel, sosyal medyanın diline düştü.

Bir çekim için Marilyn Monroe kılığına giren Melisa Döngel, Instagram hesabından çekim karelerini paylaştı.

Uygun pozların yakalanması için şekilden şekile giren Döngel'e sosyal medyadan adeta yorum yağdı.

Pembe ve dekolteli bir kıyafet tercih eden ünlü oyuncunun o hallerine 'Bu pozlar böyle mi çekiliyor', 'Ne yapacağını şaşırmış', 'Doğal poz denince de sen' gibi yorumlar geldi.

18 Eylül 1999 İstanbul'da doğan Melisa Döngel, anne tarafından Rus asıllıdır ve Rusya vatandaşlığına sahiptir. Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı.

İlk oyunculuk deneyimine 2016’da Hangimiz Sevmedik adlı dizide Sevtap karakterini canlandırarak başlayan Döngel; Bizim Hikaye, Aşk Ağlatır, Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz ve Kusursuz Kiracı projelerinde yer almıştır.

Sinema hayatına 2023 yılında Mahsun Kırmızıgül yönetmenliğinde çekilen Prestij Meselesi filminde başrol olarak başlayan Melisa Döngel, Dünyayla Benim Aramda ve Aşk Taktikleri 2’de yer alarak dijital projelere de ismini yazdırdı.

Şu an ise Fox TV'de yayınlanan Kirli Sepeti projesinde Aylin karakterini canlandırıyor.





