MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kirli Sepeti'nin Aylin'i Melisa Döngel poz vermek için şekilden şekile girdi! Sosyal medyanın diline düştü

Kirli Sepeti'nin Aylin'i Melisa Döngel poz vermek için şekilden şekile girdi! Sosyal medyanın diline düştü

07.10.2023 23:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kirli Sepeti dizisinde Aylin karakterini canlandıran Melisa Döngel, Marilyn Monroe kılığa girdiği anları sosyal medya hesabından yayınladı. Çekimin kamera arkasını paylaşan ünlü oyuncunun girdiği haller sosyal medyada oldukça konuşuldu.

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Melisa Döngel, paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Son olarak bir çekimden kareler paylaşan Döngel, sosyal medyanın diline düştü.

kapak_145817

Bir çekim için Marilyn Monroe kılığına giren Melisa Döngel, Instagram hesabından çekim karelerini paylaştı.

1693722270120-asdasdsaf

Uygun pozların yakalanması için şekilden şekile giren Döngel'e sosyal medyadan adeta yorum yağdı.

d751aefa-59f1-43d4-92fc-b1fd380db286

Pembe ve dekolteli bir kıyafet tercih eden ünlü oyuncunun o hallerine 'Bu pozlar böyle mi çekiliyor', 'Ne yapacağını şaşırmış', 'Doğal poz denince de sen' gibi yorumlar geldi.

9ea2c550-8dce-4161-b52a-efdae3060981

18 Eylül 1999 İstanbul'da doğan Melisa Döngel, anne tarafından Rus asıllıdır ve Rusya vatandaşlığına sahiptir. Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı.

cfcbdf59-4318-4cdb-b29d-47c667ee41de

İlk oyunculuk deneyimine 2016’da Hangimiz Sevmedik adlı dizide Sevtap karakterini canlandırarak başlayan Döngel; Bizim Hikaye, Aşk Ağlatır, Sen Çal Kapımı, Sadakatsiz ve Kusursuz Kiracı projelerinde yer almıştır.

c00b814b-4630-4b25-9c0b-fe7dfc94692f

Sinema hayatına 2023 yılında Mahsun Kırmızıgül yönetmenliğinde çekilen Prestij Meselesi filminde başrol olarak başlayan Melisa Döngel, Dünyayla Benim Aramda ve Aşk Taktikleri 2’de yer alarak dijital projelere de ismini yazdırdı.

429e3dbd-df80-41cc-b7e6-2efe24d6e034

Şu an ise Fox TV'de yayınlanan Kirli Sepeti projesinde Aylin karakterini canlandırıyor.

39b0ae9d-9238-46d8-a103-b8c45acdcb81

e9bcc344-5ef3-4485-9db1-4541a1a1af15

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinemanın Tatar Ramazan'ıydı! İğne ipliğe döndüSinemanın Tatar Ramazan'ıydı! İğne ipliğe döndü
Sokak tarzıyla dikkat çekti! Milano pozları olay oldu Sokak tarzıyla dikkat çekti! Milano pozları olay oldu
Karnı burnunda poz! İkizler göründü... Karnı burnunda poz! İkizler göründü...
Anahtar Kelimeler:
Melisa Döngel sosyal medya ünlü oyuncu ele karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.