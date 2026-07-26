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Funda Arar'dan Haluk Levent açıklaması: Cem Yılmaz'ın sözlerini hatırlattı

Fatih Altaylı'nın programına katılan Funda Arar, Haluk Levent hakkında söylediği sözlerle gündeme geldi. Cem Yılmaz'ın sözlerini hatırlatan Funda Arar "O kadar insan para yatırdı, kumara gitti o paralar... "dedi.

Funda Arar'dan Haluk Levent açıklaması: Cem Yılmaz'ın sözlerini hatırlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent, magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor.

Son olarak Fatih Altaylı'ya katılan Funda Arar Haluk Levent hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Funda Arar dan Haluk Levent açıklaması: Cem Yılmaz ın sözlerini hatırlattı 1

Fatih Altaylı konuğuna "Kriminal tarafını geçmişe yönelik olarak bildiğimiz bir isim. Yani daha önce de bütün toplum biliyordu. Tutuklanırdı, borçlarını ödemezdi... Sonra ben tövbekar oldum dedi. İşte o Ahbap derneğiyle hayır işleri yapmaya başladı ve açıkçası pek çok kişiyi de buna inandırdı. Sanat camiası buna inandı mı inanmadı mı? Siz inanır mıydınız?" dedi.

Funda Arar dan Haluk Levent açıklaması: Cem Yılmaz ın sözlerini hatırlattı 2

Funda Arar ise şu sözleri söyledi:

"Ben biliyordum. Ben inanmadım. Yani ben bir kuruş bile Ahbap Derneği'ne para yatırmadım. Ben o dönemde kendim elimden geldiğince kendim olarak yardımlarda bulundum elbette ki. Çünkü dediğiniz gibi geçmişini, hikayesi bilinen bir isim. Onun dışında biz camiada zaten söylenilen, konuşulan bir ne oluyor, ne bitiyor, neler dönüyor, onları bildiğimiz bir isim olduğu için bana çok inandırıcı gelmemişti yani."

Funda Arar dan Haluk Levent açıklaması: Cem Yılmaz ın sözlerini hatırlattı 3

CEM YILMAZ'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Funda Arar devamında ise "Kumar Allah kursun, Allah kimse başına vermesin bütün alışkanlıklardan berbat bir bağımlılık, bütün bağımlılıklardan berbat bir bağımlılık öyle onu kolay kolay kimse bırakamıyor." dedi.

Arar daha sonra ise "Cem Yılmaz bir gösterisinde büyük vurgun yakında sinemalarda dedi, böyle adama neler söylediler. Linç ettiler. Ya huylu huyundan vazgeçmez. Yani çok yazık gerçekten. O kadar insan para yatırdı, kumara gitti o paralar.." ifadelerini kullandı.

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Funda Arar Haluk Levent
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