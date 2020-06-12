YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi

EDİRNE HABERLERİ  | 12.06.2020 17:05 | Son Güncelleme

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisi yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki bir tırda şubat ayında ele geçirilen 2 milyon uyuşturucu hap ile ilgili aranan yabancı uyruklu tır şoförü İnterpol yardımıyla Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi.

Şubat ayında Kaçakçılık ve Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule'de bir tırda yakalanan 2 milyon uyuşturucu hap ile ilgili çalışma başlatıldı. Sürücüsünün yaya olarak yurt dışına çıktığı belirlenen olayda bağlantıları çözmek ve şüpheliyi yakalamak amacıyla yoğun bir mesai harcandı.

Kamera kayıtları incelenerek sürücünün kimliği tespit edildi.

Devam eden çalışmalarda sürücüye ait pasaportun Bulgaristan-Sırbistan hattında kullanıldığı saptandı.

Soruşturmayı yürüten savcıya durum bildirildi, İnterpol aracılığıyla zanlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Bosna Hersek ve Hırvatistan vatandaşı olan şüpheli tır şoförü I.C, 2 Mart'ta Bulgaristan'dan Sırbistan'a geçmek isterken Sırbistan'daki sınır kapısında yakalandı.

Bulgaristan'a getirilen I.C. işlemlerin ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türk yetkililere teslim edildi.

- Olay

Şubat ayında Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen risk analizi sonucu, riskli görülen yabancı plakalı bir tır aracı x-ray taramasına sevk edilmiş, aracın taramaya girmediği ve sahada beklediğinin tespit edilmesi üzerine yapılan araştırmalarda sürücüsünün aracını Kapıkule Gümrük Sahası'nda bırakıp yaya olarak yurt dışına çıktığı tespit edilmişti.

Tırda yapılan kontrollerde 520 kilogram yaklaşık 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz
Akılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandıAkılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Datça’daki şüpheli ölümün sebebi belirlendi

Datça’daki şüpheli ölümün sebebi belirlendi

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

İyilik seferberliğine ‘başkan’ ve ‘rektör’ desteği

İyilik seferberliğine ‘başkan’ ve ‘rektör’ desteği

Osmaniye'de 3 gündür aranan 74 yaşındaki kadın bulundu

Osmaniye'de 3 gündür aranan 74 yaşındaki kadın bulundu

Sanatını Alaçam duvarlarına işliyor

Sanatını Alaçam duvarlarına işliyor

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

Edirne Namaz Vakitleri 12 Haziran Cuma

İmsak
03:29
Sabah
05:32
Öğle
13:19
İkindi
17:20
Akşam
20:56
Yatsı
22:49

Edirne Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cuma

Seray Eczanesi
Merkez
Tekin Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Meriç Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Edirne'de son üç haftada Kovid-19 vakası tespit edilmedi

Edirne'de son üç haftada Kovid-19 vakası tespit edilmedi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

33 köyün içme suyu elektrik masrafı güneş enerji panelleri ile çözüldü

33 köyün içme suyu elektrik masrafı güneş enerji panelleri ile çözüldü

Jandarma, çiftçilere ÇKS belgelerini sordu

Jandarma, çiftçilere ÇKS belgelerini sordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.