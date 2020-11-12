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Kırmızı etin tahtını salladı! Faydalarını öğrenen herkes kasabın yolunu tutuyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 12.11.2020 08:27 | Son Güncelleme:
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Kırmızı etin tahtını salladı! Faydalarını öğrenen herkes kasabın yolunu tutuyor

Son 2 ayda yükselen ciğer fiyatları, kırmızı eti tahtından etti. Ciğer, sadece fiyatı ile değil faydalarıyla da ön plana çıkıyor. Bazı uzmanlar tarafından faydaları et ile kıyaslandığında ciğerin sadece protein deposu değil aynı zamanda vitamin ve mineral deposu olduğu da ortaya kondu.

Sakatat severlerin vazgeçilmezi olan ciğer, sadece bir protein kaynağı değil bildiğimizden de daha fazlası... İçerdiği demir ile kan yapıcı özelliği olan ciğer; bağışıklığı güçlendiriyor, libidoyu yükseltiyor ve vücuttaki yaraların hızlıca iyileşmesine yardımcı oluyor.

CİĞERİN FAYDALARI NELERDİR?

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Sağlığımız için önemli bir kaynak olan ciğerin ayda en az 2 kez tüketilmesi uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. Kırmızı etin rakibi olarak görülen ciğer muazzam bir B12 vitamin kaynağıdır. Bu sayede kırmızı kan hücresi oluşumunu destekler ve hücresel fonksiyonları iyileştirir.

Düzenli olarak ciğer tüketmek, karaciğer işlevinizin daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Karaciğer yemek, sizin karaciğerinizin temizlenmesini sağlar, karaciğerinize gereken tüm besin maddelerini iletir.

Vücut direncini artırarak hastalıklara karşı koruma sağlar. Özellikle mevsim geçişlerinde ve kış aylarında tüketimi aksatılmamalıdır.

A vitamini ve demir bakımından zengin olan karaciğer, anemiyle mücadelede son derece etkilidir. Anemiyi yenmek için gerekli olan 3 vitamin ve mineral içerir.

Düzenli olarak tüketildiğinde libidoyu yükseltir ve aşk hayatınıza renk katar. Diş sağlığını korumaya da yardımcıdır. A, D, E ve K2 vitaminlerini içerir ve bu vitaminler, diş sağlığı için olmazsa olmazlardandır.


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