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  4. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü, otomobile yandan çarptı: 3 yaralı

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü, otomobile yandan çarptı: 3 yaralı

31.01.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat ilçesinde kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin, bir başka otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kazanın ardından ortalık adeta savaş alanına dönerken, kazayı yaralanmadan atlatan yolcular kaza sonrası yaşananları refüjdeki çimlerin üzerine oturarak izledi.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ahmet İkidağ’ın kullandığı 63 E 1228 plakalı otomobil, Gültepe kavşağındaki trafik ışıklarında Gültepe istikametinden gelip, kavşaktan Manavgat istikametine dönmekte olan Kasım Ersoy’un kullandığı 07 JH 808 plakalı otomobile yandan çarptı. 63 E 1228 plakalı otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiği bildirilen kazada araçlar refüje çıkarak durabilirken araçlarda yolcu olarak bulunan Abdullah İkidağ, Efekan Ersoy ve Muammer Efe Varol yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından Gültepe kavşağında trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Antalya- Konya Kara Yolu tırların geçişine kapatıldıAntalya- Konya Kara Yolu tırların geçişine kapatıldı
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