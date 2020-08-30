Kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan tır şoförü yaralandı

Kahramanmaraş’ta kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan tırın şoförü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu Kapıçam mevkisinde meydana geldi. O.G. idaresindeki 27 RM 218 plakalı tır, Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a gelirken kırmızı ışıkta bekleyen M.K.S’nin kullandığı 27 RM 263 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır şoför O.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazada iki tırda maddi hasar oluştu.



