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Kırmızı ışıkta geçti: 4 yaralı

TOKAT HABERLERİ  | 17.11.2020 19:29 | Son Güncelleme

Tokat’ta, bir otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat-Turhal karayolu çevreyolu kavşağında meydana geldi.

Tokat’ta, bir otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat-Turhal karayolu çevreyolu kavşağında meydana geldi. Yahya U. idaresindeki 60 BD 169 plakalı Renault marka otomobilin kavşakta kırmızı ışıkta geçmesi sonucu diğer yöne geçiş yapan Barış A. idaresindeki 34 CUK 120 plakalı fiyat marka otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen Renault marka otomobilden 2 kişi yaralı olarak kurtuldu. Kazada araç sürücüleri ile birlikte hafif şekilde yaralanan 4 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar ambulansla Tokat Devlet Hastanesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Bir süre tek yönlü olarak trafiğe kapanan yol araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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