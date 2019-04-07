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F.Bahçe'ye büyük şok! Derbide yok

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.04.2019 18:16 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynana maçta kavga çıktı. Fenerbahçe'de kart gören yıldız isim, Galatasaray derbisinde oynama şansını kaybetti.

F.Bahçe'ye büyük şok! Derbide yok

Spor Toto Süper Lig'de Ankargücü ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın son dakikalarında gerilim yaşandı. Bu gerginlik sonrası 2 sarı kart ve 2 kırmızı kart çıktı.

Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan olayda Mehmet Ekici ile Hector Canteros arasında gerilim yaşandı. Sonrasında bir anda bu gerginlik diğer futbolculara da sıçradı. Kulübelerin de sahaya girmesinin ardından iki takım futbolcuları sakinleştirildi.

Hakem Mete Kalkavan, yaşanan gerginliğin detaylarıyla ilgili VAR odasıyla bir görüşme yaptı. Sonrasında ise kenara giderek pozisyonu izlemeye karar verdi.

Mete Kalkavan pozisyonu izledikten sonra Harun Tekin ve Wilfred Mokesarı kart gördü. Mehmet Ekici ile Hector Canteros'a kırmızı kart çıktı. Bu kararların ardında direk kırmızı kart gören Mehmet Ekici, Galatasaray derbisinde oynama şansını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe mehmet ekici

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ekici yoksa dikici vardır BÜYÜK FENERBAHÇE'de. Kadıköy'e bekliyoruz adi fetöcü ve cinconları. Keh keh.
sanki Ekici çok oynuyordu da Derbide olsun olmaması takım için daha hayırlı oldu
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