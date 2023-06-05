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Kırmızı listedeki dikkuyruk Kars'taki sulak alanda görüntülendi

05.06.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada nesli tehlike altında olan dikkuyruk, AA ekibince Çalı Gölü sulak alanında yakından kamerayla kaydedildi.

Dünyada nesli tehlike altında olan dikkuyruk, Kars'taki Çalı Gölü sulak alanında görüntülendi.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Iğdır Üniversitesi akademisyenleriyle gölde yaptığı çalışma sonucu, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) nesli tehlike altında olan türleri kapsayan kırmızı listesinde "EN-Endangered (Tehlikede)" koduyla yer alan dikkuyruğu (Oxyura leucocephala) Çalı Gölü'nde kamerayla kayıt altına aldı.

Yaban hayatı meraklıları, kuş gözlemcileri, doğa fotoğrafçıları ve bilim insanlarının görmek istediği önemli türlerden olan dikkuyruk, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu görüntülendi.

Gölde 2 üreyen erkek dikkuyruğun yaşam alanları kayıt altına alındı.

Dikkuyruk, Çalı Gölü sulak alanında bugüne kadar gözlemlenen 185 tür arasında yer alıyor.

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUŞMER) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çelik, AA muhabirine, dikkuyruğun önemli bir tür olduğunu söyledi.

Dikkuyruğun korunması gerektiğini ifade eden Çelik, "IUCN kriterlerinde tehlikede olan bir tür. Ülkemizde de nadir görülen türlerden biri. Doğu Anadolu'da da yine Kars'taki Çalı Gölü'nde görülen bir ördek türümüz." dedi.

Uzun zamandır kuşun bu alana gelmesini beklediklerini ve bu kayıtları almak için çalışma yürüttüklerini anlatan Çelik, "Arazi çalışmalarımızda 2 birey kaydını verdik. Bundan sonraki çalışmalarımızda da türü gözlemlemek için arazi çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok kuş türünün yaşadığını, bunlar arasında nesli tehlike altında olan türlerin de bulunduğuna işaret eden Çelik, "Bu türün (dikkuyruk) görüntülenmesi çok önemli çünkü nesli tehlike altında." ifadelerini kullandı.

Çelik, türün daha önce bölgede görüldüğünü ancak bu kez yakından ve detaylı şekilde kamerayla kayıt altına alındığını belirtti.

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