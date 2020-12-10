Kırmızı Oda 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda'da Boncuk'un babasını kim oynayacak?

Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisine 14. son bölümde katılan Burcu Biricik, Boncuk karakteriyle izleyenlerin beğenisini kazanmıştı. Ermişlerle konuştuğu sanan Boncuk, Doktor Hanım'ın yeni danışanı olmuştu. Dizinin yeni bölümünde Boncuk'un babası da ortaya çıkıyor.
Ünlü oyuncu Cenk Kangöz, Kırmızı Oda'da Boncuk karakterinin babasını canlandıracak.
Yeni bölümde Doktor Hanım'ın tavsiyeleriyle ise Boncuk'un durumunda iyileşme yaşanacak.
Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral'ın paylaştığı Kırmızı Oda, yeni bölümüyle 11 Ocak Cuma akşamı TV8'de olacak.
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