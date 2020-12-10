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Kırmızı Oda 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda'da Boncuk'un babasını kim oynayacak?

10.12.2020 02:50 | Son Güncelleme:
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TV8'de ekrana gelen Kırmızı Oda dizisinin 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Binnur Kaya'nın başrolde oynadığı Kırmızı Oda'nın son bölümüne Burcu Biricik Boncuk rolüyle katılmıştı. Kırmızı Oda'ya yeni bölümde ise Cenk Kangöz, Boncuk'un babası rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisine 14. son bölümde katılan Burcu Biricik, Boncuk karakteriyle izleyenlerin beğenisini kazanmıştı. Ermişlerle konuştuğu sanan Boncuk, Doktor Hanım'ın yeni danışanı olmuştu. Dizinin yeni bölümünde Boncuk'un babası da ortaya çıkıyor.

Ünlü oyuncu Cenk Kangöz, Kırmızı Oda'da Boncuk karakterinin babasını canlandıracak.

kırmızı oda

Yeni bölümde Doktor Hanım'ın tavsiyeleriyle ise Boncuk'un durumunda iyileşme yaşanacak.

Kırmızı Oda 14. son bölüme Burcu Biricik, Boncuk karakteriyle damga vurdu! Kırmızı Oda sosyal medyada gündem olduKırmızı Oda 14. son bölüme Burcu Biricik, Boncuk karakteriyle damga vurdu! Kırmızı Oda sosyal medyada gündem oldu

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral'ın paylaştığı Kırmızı Oda, yeni bölümüyle 11 Ocak Cuma akşamı TV8'de olacak.

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