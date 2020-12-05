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Kırmızı Oda 14. son bölüme Burcu Biricik, Boncuk karakteriyle damga vurdu! Kırmızı Oda sosyal medyada gündem oldu

05.12.2020 01:01 | Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda dizisi 14. son bölümüyle 4 Aralık Cuma akşamı ekrana geldi. Kırmızı Oda dizisine yeni katılan Burcu Biricik'in hayat verdiği Boncuk karakteri Doktor Hanım'ın yeni danışanı oldu. Eşinin sevgisizliği nedeniyle halüsinasyonlar görmeye başlayan ve ermişlerle konuştuğunu iddia eden Boncuk'un hikayesi izleyenleri etkiledi. Burcu Biricik Kırmızı Oda'daki rolüyle sosyal medyanın da gündeminde yer aldı.

Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisine 14. son bölümle birlikte Sevinç Erbulak ve Burcu Biricik katıldı.
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Burcu Biricik'in canlandırdığı Boncuk karakteri halüsinasyonlar gören bir kişi olarak Doktor Hanım'ın yeni danışanı oldu. Boncuk’un (Burcu Biricik) halüsinasyonları esnasında ermişlerle konuştuğunu iddia ederek gerçekle giderek bağını koparması sonucu eşi Sadık (Onur Bilge) çareyi Doktor Hanım’da aradı. Ermişlerin kendisini ziyaret ettiğini, onlarla konuştuğunu söyleyen Boncuk'un hikayesi son bölüme damga vurdu.
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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Burcu Biricik ve Boncuk karakteri sosyal medyada da gündem oldu. İşte Twitter'daki paylaşımlardan bazıları:

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