MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kırmızı Oda 17. bölümden yeni fragman yayınlandı! Kırmızı Oda'da Aslıhan Gürbüz ve Bülent Seyran sürprizi

Kırmızı Oda 17. bölümden yeni fragman yayınlandı! Kırmızı Oda'da Aslıhan Gürbüz ve Bülent Seyran sürprizi

24.12.2020 22:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de ekrana gelen Kırmızı Oda dizisinin 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Binnur Kaya'nın başrolde oynadığı Kırmızı Oda'ya yeni bölümde ünlü oyuncular Aslıhan Gürbüz ve Bülent Seyran da katılıyor.

Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda dizisine 17. yeni bölümüyle 25 Aralık Cuma akşamı ekranda olacak. Diziye geçtiğimiz bölümlerde katılan Burcu Biricik'in canlandırdığı Boncuk karakterinin hikayesi yeni bölümde de devam edecek.

Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral ve Gülçin Kültür Şahin'in paylaştığı yapımın bu hafta yayınlanacak olan bölümüne son olarak 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde yer alan başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz ve Bülent Seyran konuk oluyor.

EqAZFefXcAE32KN

Kırmızı Oda, yeni bölümüyle Cuma 20.00'de TV8'de.
EqAZH2KXMAIijLZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı
Engin Günaydın yeni diziyle ekrana dönüyor! 10 Bin Adım dizisi ne zaman ve nerede yayınlanacak?Engin Günaydın yeni diziyle ekrana dönüyor! 10 Bin Adım dizisi ne zaman ve nerede yayınlanacak?
The Witcher bu sefer güldürdü!The Witcher bu sefer güldürdü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına yanıt

Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına yanıt

Bakan Koca paylaştı: İşte 24 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 24 Aralık koronavirüs tablosu

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Evliliğini dudak dudağa pozla duyurdu

Evliliğini dudak dudağa pozla duyurdu

İlginizi Çekebilir

'İş kıyafetim' deyip toplantıya üstsüz katıldı

'İş kıyafetim' deyip toplantıya üstsüz katıldı

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Esra Erol'da hem anneyle hem kızıyla birlikte olan hoca krizi büyüyor!

Esra Erol'da hem anneyle hem kızıyla birlikte olan hoca krizi büyüyor!

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

İç çamaşırlı pozlarıyla olay oluyor! Pijama isyanı

İç çamaşırlı pozlarıyla olay oluyor! Pijama isyanı

Kalça videosu olay oldu! 'Toplum kurallarını...'

Kalça videosu olay oldu! 'Toplum kurallarını...'

Diğer Haberler

Maraşlı dizisinden yeni fragman yayınlandı! Maraşlı ne zaman başlıyor? İşte oyuncu kadrosu ve konusu

Maraşlı dizisinden yeni fragman yayınlandı! Maraşlı ne zaman başlıyor? İşte oyuncu kadrosu ve konusu

Yasak Elma 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Halit yaşıyor mu? Yasak Elma'da Ender'i şoke eden olay

Yasak Elma 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Halit yaşıyor mu? Yasak Elma'da Ender'i şoke eden olay

Ramo 26. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cihangir'den Ramo'ya ölüm tuzağı!

Ramo 26. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cihangir'den Ramo'ya ölüm tuzağı!

Menajerimi Ara 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara'ya hangi isimler konuk olacak?

Menajerimi Ara 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara'ya hangi isimler konuk olacak?

Aynen Aynen hayranlarına müjde! Aynen Aynen'den yılbaşı özel bölümü ve 5. sezon sürprizi

Aynen Aynen hayranlarına müjde! Aynen Aynen'den yılbaşı özel bölümü ve 5. sezon sürprizi

Engin Günaydın yeni diziyle ekrana dönüyor! 10 Bin Adım dizisi ne zaman ve nerede yayınlanacak?

Engin Günaydın yeni diziyle ekrana dönüyor! 10 Bin Adım dizisi ne zaman ve nerede yayınlanacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.