Kırmızı Oda 17. bölümden yeni fragman yayınlandı! Kırmızı Oda'da Aslıhan Gürbüz ve Bülent Seyran sürprizi

Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda dizisine 17. yeni bölümüyle 25 Aralık Cuma akşamı ekranda olacak. Diziye geçtiğimiz bölümlerde katılan Burcu Biricik'in canlandırdığı Boncuk karakterinin hikayesi yeni bölümde de devam edecek.

Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral ve Gülçin Kültür Şahin'in paylaştığı yapımın bu hafta yayınlanacak olan bölümüne son olarak 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde yer alan başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz ve Bülent Seyran konuk oluyor.

Kırmızı Oda, yeni bölümüyle Cuma 20.00'de TV8'de.



