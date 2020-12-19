Kırmızı Oda'ya Boncuk'un hüzünlü hikayesi damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Kırmızı Oda, Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek televizyon izleyiciyle buluşuyor. Her cuma gecesi TV 8 kanalında yayınlanan dizi reyting listelerinde üst sırada yer almayı başarıyor. Dizide bir psikiyatristin kliniğinde geçen hikaye aslında kitapta da aynı şekilde ilerliyor. Dizi kitaba bire bir bağlı kalmasa da karakterlerin temeli kitapla benzerlikler taşıyor.

Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral’ın paylaştığı Kırmızı Oda dizisi yaşanmış hikayeleri anlatmaya devam ediyor.

Dizide son birkaç haftadır işlenmeye başlayan Burcu Biricik’in canlandırdığı Boncuk karakteri ise en dikkat çeken isimler arasında.

Boncuk'un dün akşam yayınlanan son bölümde yaşadıkları ise sosyal medyaya damga vurdu.

İşte atılan tweetlerden bazıları...

bu kadının hikayesinin gerçek hayattan alıntı olduğunu dusunmek istemiyorum????????????#KırmızıOda pic.twitter.com/D0fSHwqKrM — nope (@obnoxcion) December 18, 2020

Şiddet sadece vurmak, kırmak değildir. Yok saymakta, görmezden gelmekte şiddettir. Ah boncuk #KırmızıOda pic.twitter.com/Bot0mr9Oju — fesleğen (@fesleen3) December 11, 2020

Sevgisizlik, değersizlik, yok sayılma insanı ne hale getirebilir? Şebnem Ferah'ın Deli Kızım şarkısı da hiç bu kadar anlamlı gelmemişti. Sağol #KırmızıOda yine ciğer bırakmadın. pic.twitter.com/nuiTpSSYA8 — Sibel Yabacı (@ybcsibel) December 18, 2020

•••Hiçbir şey anlatmaya mecalim yokken, bir bakış ile anlaşılmaya ne kadar çok ihtiyacım var...#KırmızıOda pic.twitter.com/0Z0KgasCz8 — ahlâ (@safderunblogg) December 18, 2020

Boncuğu izlerken bu hikayenin gerçek olduğunu düşündükçe daha da kötü oluyorum ????#Boncuk #KırmızıOda pic.twitter.com/VH6vMnXqxK — mutluol (@suskunamahakl) December 18, 2020

Şiddet sadece vurarak, kırarak değil; yok sayarak, görmezden gelerek de oluyor.. #KırmızıOda pic.twitter.com/zqtjY9mEvW — Osman (@beautifullyruin) December 18, 2020



