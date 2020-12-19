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  4. Kırmızı Oda'ya Boncuk'un hüzünlü hikayesi damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Kırmızı Oda'ya Boncuk'un hüzünlü hikayesi damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

19.12.2020 13:41 | Son Güncelleme:
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Dün akşam 16. bölümü ile ekrana gelen Kırmızı Oda, reytinglerde tüm gruplarda birinci olurken, Boncuk karakterini canlandıran Burcu Biricik'in sahneleri ses getirdi.

Kırmızı Oda, Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek televizyon izleyiciyle buluşuyor. Her cuma gecesi TV 8 kanalında yayınlanan dizi reyting listelerinde üst sırada yer almayı başarıyor. Dizide bir psikiyatristin kliniğinde geçen hikaye aslında kitapta da aynı şekilde ilerliyor. Dizi kitaba bire bir bağlı kalmasa da karakterlerin temeli kitapla benzerlikler taşıyor.

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Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral’ın paylaştığı Kırmızı Oda dizisi yaşanmış hikayeleri anlatmaya devam ediyor.

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Dizide son birkaç haftadır işlenmeye başlayan Burcu Biricik’in canlandırdığı Boncuk karakteri ise en dikkat çeken isimler arasında.

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Boncuk'un dün akşam yayınlanan son bölümde yaşadıkları ise sosyal medyaya damga vurdu.

Kırmızı Oda Boncuk kimdir? Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?Kırmızı Oda Boncuk kimdir? Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

İşte atılan tweetlerden bazıları...


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