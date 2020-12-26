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Kırmızı Oda 17. son bölüme Aslıhan Gürbüz, Kumru karakteriyle damga vurdu! Sosyal medyada gündem oldu

26.12.2020 02:18 | Son Güncelleme:
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TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda 25 Aralık Cuma akşamı 17. bölümüyle ekrana geldi. Kırmızı Oda'ya konuk oyuncu olarak Aslıhan Gürbüz ve Bülent Seyran katıldı. Kumru karakterini canlandıran Aslıhan Gürbüz diziye iddialı bir giriş yaptı. Kızı ve eşiyle birlikte mutlu bir aile yaşantısı olan Kumru, ailesiyle birlikte gittiği bir büfede yaşadığı krizin ardından eline geçirdiği bıçakla restorandaki bir adama saldırınca hayatı alt üst oldu. Kırmızı Oda ve Aslıhan Gürbüz sosyal medyada da gündem oldu.

Kırmızı Oda, Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek televizyon izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral’ın paylaştığı Kırmızı Oda dizisinde Doktor Hanım'ın yeni danışanı Kumru olacak.

Diziye son bölümde katılan Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı Kumru ve eşi Fahri'nin (Bülent Seyran) hikayesi merak konusu oldu. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Kumru'nun öyküsü ortaya çıkacak.
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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü oyunu Aslıhan Gürbüz, Kırmızı Oda'daki performansıyla sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. İşte Twitter'daki paylaşımlardan bazıları.

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KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 17. bölümünde Boncuk, kimse onu almaya gelmeyince sinir krizi geçirdi.

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Selvi (Sema Keçik); tek başına dışarı çıkmayı başarınca yıllardır gitmek istediği yere vardığındaki hislerini Doktor Hanım'la paylaşır.
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Hediye (Sezin Akbaşoğulları) öz annesiyle ilişkisini ilerletince kendi hayatından yeniden vazgeçip alıştığı düzene geri dönmenin eşiğine gelirken; Doktor Piraye onun için endişelenir. Sadık (Onur Bilge) ve Boncuk'un ablası Rezzan (Münire Apaydın), Boncuk'un (Burcu Biricik) yanından ayrılmazken; Boncuk'un yalnız geçirdiği Hollanda günlerinde karşılaştığı Can'a karşı içinde hala bir ukde kaldığı ortaya çıkar.

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Başlangıçta oldukça mutlu görünen Kumru (Aslıhan Gürbüz) ise eşi (Fahri Bülent Seyran) kızıyla birlikte bir restorandayken başka bir masada gördüğü adama (Yavuz Bora Koçak) bıçakla saldırmaya kalkıp orada fenalaşır. Doktor Piraye'nin duyguları ağır basınca Doktor Deniz'le yeniden eski günlerine dönerler.

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