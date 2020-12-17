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Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen: Dolgu denedim ama...

17.12.2020 15:10 | Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen: Dolgu denedim ama...

Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen, 'İbrahim Selim'le Bu Gece' adlı YouTube programına konuk oldu. Melisa Sözen estetik itirafıyla gündem oldu.

Kırmızı Oda dizisiyle uzun süre gündemde kalan Melisa Sözen, 'İbrahim Selim'le Bu Gece' programında samimi açıklamalar yaptı.

Sanıldığı gibi estetik yaptırmadığını söyleyen Melisa Sözen, "Hiç estetiğim yok. Yanaklarıma bir şeyler yaptırdığımı zannediyorlar ama öyle bir şey yok" dedi.

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Dolgu itirafında bulunan ünlü oyuncu, "Dolgu denedim hiç yakışmadı. Aynalara bakamadım. Bir iş sırasında gözaltıma dolgu yaptırdım. Dizide oynuyorum ama mimik yapamıyorum, yaptığım her hareket aynı gibiydi. İki sene kadar sürdü dolgu işlemi. Vücudum kabul etmedi, morardı yani yaptırdığım dolgu hiçbir işe yaramadı. Şu an estetiğim hiç yok ama botoks yaptırıyorum" ifadelerini kullandı.

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