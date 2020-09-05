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Kırmızı Oda 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda oyuncuları kimler, konusu nedir?

DİZİ HABERLERİ  | 05.09.2020 01:43 | Son Güncelleme

TV8'in yeni dizisi Kırmızı Oda 1. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Binnur Kaya ve Tülin Özen'in başrollerini paylaştığı Kırmızı Oda dizisi ilk bölümüyle beğeni topladı. Sosyal medyada trendler listesine giren Kırmızı Oda'nın 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Diziye yeni bölümde ünlü oyuncu Melisa Sözen de konuk oluyor. Peki Kırmızı Oda konusu nedir? Kırmızı Oda hangi kitaptan uyarlandı?

Yapımcılığını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek hikayelerine dayanan eserinden uyarlanan, kadrosunda Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Gülçin Kültür, Meriç Aral, Baran Arslan, Canberk Gültekin gibi oyuncuların yer aldığı Kırmızı Oda, 4 Eylül Cuma akşamı 1. bölümüyle TV8 ekranlarında izleyici ile buluştu. Kırmızı Oda'nın 11 Eylül Cuma ekrana gelecek olan 2. bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

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Farklı oyuncular da birbirinden şaşırtıcı karakterleri canlandırmak üzere her hafta diziye konuk olacaklar. Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir, Kırmızı Oda'nın ilk bölümünde konuk oyuncular olarak yer aldı.

KIRMIZI ODA İLK BÖLÜMDE YAŞANANLAR

İntiharın eşiğindeyken kızı tarafından kurtulan Meliha, acı dolu hayatını doktor hanıma anlattı. Konuştukça ekran başındakileri hüzne boğan Meliha, konuşarak az da olsa dertlerine çare bulmayı başardı. Bölümdeki bir konu ise Mehmet ve Nesrin'in ilişkisiydi. Paranoid bozukluk hastalığı bulunan Mehmet, eşine uyguladığı şiddeti doktor hanıma anlattı.

KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının anlatılacağı “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak.Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

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