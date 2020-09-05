Kırmızı Oda 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda oyuncuları kimler, konusu nedir?

Yapımcılığını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek hikayelerine dayanan eserinden uyarlanan, kadrosunda Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Gülçin Kültür, Meriç Aral, Baran Arslan, Canberk Gültekin gibi oyuncuların yer aldığı Kırmızı Oda, 4 Eylül Cuma akşamı 1. bölümüyle TV8 ekranlarında izleyici ile buluştu. Kırmızı Oda'nın 11 Eylül Cuma ekrana gelecek olan 2. bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

Farklı oyuncular da birbirinden şaşırtıcı karakterleri canlandırmak üzere her hafta diziye konuk olacaklar. Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir, Kırmızı Oda'nın ilk bölümünde konuk oyuncular olarak yer aldı.

KIRMIZI ODA İLK BÖLÜMDE YAŞANANLAR

İntiharın eşiğindeyken kızı tarafından kurtulan Meliha, acı dolu hayatını doktor hanıma anlattı. Konuştukça ekran başındakileri hüzne boğan Meliha, konuşarak az da olsa dertlerine çare bulmayı başardı. Bölümdeki bir konu ise Mehmet ve Nesrin'in ilişkisiydi. Paranoid bozukluk hastalığı bulunan Mehmet, eşine uyguladığı şiddeti doktor hanıma anlattı.