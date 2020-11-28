Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşamıştı! Yeniden gündemde...

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Selvi karakterini canlandıran Sema Keçik'in hayat hikayesi izleyicilerin merak konusu oldu. 55 yaşındaki oyuncunun özel hayatıyla ilgili de nadir bilinen bir ilişkisi yeniden konuşulmaya başlandı.

30 YAŞINDAKİ AŞKI YENİDEN GÜNDEM OLDU

2017 yılında yayınlanmaya başlayan Yeni Gelin dizisinde Jessica May, Tolga Mendi ve Dağhan Külegeç ile başrolü paylaşan Keçik, aynı dizide rol alan 30 yaşındaki Halil İbrahim Kurum ile aşk yaşamaya başlamıştı.



Aralarındaki yaş farkından dolayı günlerce konuşulan iki ünlü oyuncunun ilişkileri 1 yıl sürdü.



