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Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşamıştı! Yeniden gündemde...

28.11.2020 13:17 | Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşamıştı! Yeniden gündemde...

Kırmızı Oda dizisine yeni dahil olan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Halil İbrahim Kurum ile olan ilişkisi yeniden gündem oldu. ilişki yaşadıkları dönemde basından uzak duran ikilinin ilişkileri 1 yıl sürmüştü.

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Selvi karakterini canlandıran Sema Keçik'in hayat hikayesi izleyicilerin merak konusu oldu. 55 yaşındaki oyuncunun özel hayatıyla ilgili de nadir bilinen bir ilişkisi yeniden konuşulmaya başlandı.

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisiYeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

30 YAŞINDAKİ AŞKI YENİDEN GÜNDEM OLDU

2017 yılında yayınlanmaya başlayan Yeni Gelin dizisinde Jessica May, Tolga Mendi ve Dağhan Külegeç ile başrolü paylaşan Keçik, aynı dizide rol alan 30 yaşındaki Halil İbrahim Kurum ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Aralarındaki yaş farkından dolayı günlerce konuşulan iki ünlü oyuncunun ilişkileri 1 yıl sürdü.

Sema Keçik ile Halil İbrahim Kurum ayrıldıSema Keçik ile Halil İbrahim Kurum ayrıldı


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