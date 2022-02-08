Kırmızı Oda final mi yapacak, bitiyor mu? Kırmızı Oda ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi pandemi döneminde oldukça geniş kitleye ulaşmıştı. Sosyal medyaya da sık sık konu olan dram yüklü Kırmızı Oda dizisi için final kararı alındı. Flaş final kararının neden verildiği ve dizinin kaçıncı bölümde final yapacağı merak ediliyor. İşte tüm ayrıntılar...

KIRMIZI ODA NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kırmızı Oda dizisi eski reytingleri bir türlü yakalayamadı. Dizide en çok izlenen sahneler Erkan Petekkaya'nın olduğu sahnelerdi. Reytinglerin yükselmesi için Petekkaya diziye geri geldi ancak beklenen karşılanmayınca final kararı alındı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlama olan Kırmızı Oda dizisi 61. bölümde final yapacak.

Dizi, yayınlandığı günden bu yana 3 yönetmen değiştirdi. Şimdilerde dizinin yönetmen koltuğunda Başak Soysal oturuyor. Ayrıca dizinin başlarında oyuncu kadrosunda bulunan Meriç Aral (Doktor Ayşe), Burak Sevinç (Doktor Deniz) ve Tülin Özen (Doktor Piraye) zamanla kadrodan ayrılmıştı.

Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarındaki konular Kırmızı Oda'dan sonra Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız gibi diğer popüler dizilere daha konu oldu.

