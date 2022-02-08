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Kırmızı Oda final mi yapacak, bitiyor mu? Kırmızı Oda ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

08.02.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümü 4 Eylül 2020'de başlayan Kırmızı Oda dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nın Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlandı. İlk zamanlarda oldukça büyük çıkış yakalayan Kırmızı Oda dizisinin final yapacağı öğrenildi. Dönem içinde birçok yönetmen ve oyuncu değiştiren ve yakın zamanda final yapacak olan Kırmızı Oda dizisinin başrolünde Binnur Kaya yer aldı. Peki Kırmızı Oda neden ve ne zaman final yapacak?

Kırmızı Oda final mi yapacak, bitiyor mu? Kırmızı Oda ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi pandemi döneminde oldukça geniş kitleye ulaşmıştı. Sosyal medyaya da sık sık konu olan dram yüklü Kırmızı Oda dizisi için final kararı alındı. Flaş final kararının neden verildiği ve dizinin kaçıncı bölümde final yapacağı merak ediliyor. İşte tüm ayrıntılar...

KIRMIZI ODA NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kırmızı Oda dizisi eski reytingleri bir türlü yakalayamadı. Dizide en çok izlenen sahneler Erkan Petekkaya'nın olduğu sahnelerdi. Reytinglerin yükselmesi için Petekkaya diziye geri geldi ancak beklenen karşılanmayınca final kararı alındı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlama olan Kırmızı Oda dizisi 61. bölümde final yapacak.

Kırmızı Oda final mi yapacak, bitiyor mu? Kırmızı Oda ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

Dizi, yayınlandığı günden bu yana 3 yönetmen değiştirdi. Şimdilerde dizinin yönetmen koltuğunda Başak Soysal oturuyor. Ayrıca dizinin başlarında oyuncu kadrosunda bulunan Meriç Aral (Doktor Ayşe), Burak Sevinç (Doktor Deniz) ve Tülin Özen (Doktor Piraye) zamanla kadrodan ayrılmıştı.

Kırmızı Oda final mi yapacak, bitiyor mu? Kırmızı Oda ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarındaki konular Kırmızı Oda'dan sonra Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız gibi diğer popüler dizilere daha konu oldu.

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TV8 Kırmızı Oda dizisi Binnur Kaya
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