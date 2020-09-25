Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya, Doğduğun Ev Kaderindir'de Zeynep'in terapisti oldu! Doğduğun Ev Kaderindir 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni sezonu Binnur Kaya sürpriziyle açıyor.



OGM Pictures’ın yapımını, Onur Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, 30 Eylül Çarşamba akşamı yeni bölümüyle seyirciyle buluşacak. TV8'de ekrana gelen Kırmızı Oda dizisinin Doktor Hanım'ı ise bu defa Zeynep'in terapisti olarak ekranda olacak.

Binnur Kaya, dizide Zeynep'in bugüne kadar hiç görünmeyen terapistini canlandıracak. Hayatında bir çok zorluk çeken Zeynep’in ilk terapi seansının konu edildiği sahne izleyenlerin yüreğine dokunacak.

İKİ DİZİNİN YÖNETMENİ BİRLİKTE ÇEKTİ

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarındaki gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderidir'in yönetmeni Çağrı Bayrak ile Kırmızı Oda dizisinin yönetmeni Cem Karcı, dizilerinin başrol karakterleri Doktor Hanım ve Zeynep’in bir araya geldiği sahneyi birlikte çekti.

Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezonun ilk bölümüyle 30 Eylül Çarşamba akşamı TV8’de.

