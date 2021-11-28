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  4. Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı İlayda Alişan banyo pozuyla beğeni topladı!

Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı İlayda Alişan banyo pozuyla beğeni topladı!

28.11.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son haftalarda Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği 'Süveyda' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu İlayda Alişan, Instagram hesabından paylaştığı banyo pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı İlayda Alişan banyo pozuyla beğeni topladı!

Çukur, Masumiyet, Kırmızı Oda gibi ses getiren projelerde kamera karşısına geçen başarılı oyuncu İlayda Alişan, sosyal medya hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı.

Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı İlayda Alişan banyodan göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı İlayda Alişan banyodan göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Geçtiğimiz yaz meslektaşı Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan İlayda Alişan, yakın zamanda Tütüncü ile yollarını ayırmış ve magazin basınına bu konu hakkında konuşmak istemediğini söylemişti.

Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı İlayda Alişan banyodan göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Kırmızı Oda macerası sonlanan Alişan'ın yeni projesi, sevenleri tarafından merak ediliyor.

Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı İlayda Alişan banyodan göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Aslen Trabzonlu olan oyuncu, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarımı okudu.

Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı İlayda Alişan banyodan göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Daha önce çeşitli reklam filmlerinde rol alan Alişan, 2011 yılında yayınlanan Bir Çocuk Sevdim dizisiyle, televizyon macerasına adım attı.

Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı İlayda Alişan banyodan göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Alişan sonrasında Benim Adım Gültepe, Serçe Sarayı, Çukur, Şampiyon gibi çeşitli projelerde yer aldı.

Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı İlayda Alişan banyodan göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Sosyal medyayı epey aktif kullanan Alişan'ın, Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı İlayda Alişan banyodan göğüs dekolteli pozunu paylaştı!


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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi İlayda Alişan
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