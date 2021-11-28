Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı İlayda Alişan banyo pozuyla beğeni topladı!

Çukur, Masumiyet, Kırmızı Oda gibi ses getiren projelerde kamera karşısına geçen başarılı oyuncu İlayda Alişan, sosyal medya hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı.

Geçtiğimiz yaz meslektaşı Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan İlayda Alişan, yakın zamanda Tütüncü ile yollarını ayırmış ve magazin basınına bu konu hakkında konuşmak istemediğini söylemişti.

Kırmızı Oda macerası sonlanan Alişan'ın yeni projesi, sevenleri tarafından merak ediliyor.

Aslen Trabzonlu olan oyuncu, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarımı okudu.

Daha önce çeşitli reklam filmlerinde rol alan Alişan, 2011 yılında yayınlanan Bir Çocuk Sevdim dizisiyle, televizyon macerasına adım attı.

Alişan sonrasında Benim Adım Gültepe, Serçe Sarayı, Çukur, Şampiyon gibi çeşitli projelerde yer aldı.

Sosyal medyayı epey aktif kullanan Alişan'ın, Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunuyor.



