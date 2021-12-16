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Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı İlayda Alişan'ın cesur pozuna yorum yağdı!

16.12.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği 'Süveyda' karakteriyle akıllarda yer edinen ünlü oyunccu İlayda Alişan, sosyal medya hesabından paylaştığı kırmızı elbiseli pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı İlayda Alişan'ın cesur pozuna yorum yağdı!

Masumiyet dizisinde eski sevgilisi Serkay Tütüncü ile kamera karşısına geçen ünlü oyuncu İlayda Alişan, sonrasında Kırmızı Oda dizisinde 'Süveyda' karakterine hayat vermişti. Yeni projesi merakla beklenen güzel oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı dekolteli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu. Alişan'a ''Çok güzelsin çıldıracağım'', ''Gittikçe güzelleşiyorsun'' ve ''Bari sen açılıp saçılma'' gibi yorumlar yapıldı.

Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı İlayda Alişan kırmızı elbisesiyle takipçilerinden tam puan aldı!

1996 yılında İstanbul'da doğan İlayda Alişan, anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından ise Trabzonludur.

Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı İlayda Alişan kırmızı elbiseli pozuna yorum yağdı!

İstanbul Bilgi Üniversite'sinde Moda Tasarımı bölümünü bitiren Alişan, babasının arkadaşının kendisini habersiz bir şekilde ajansa kaydetmesiyle şöhrete kavuştu.

Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı İlayda Alişan kırmızı elbiseli pozuna yorum yağdı!

İlk olarak reklam filmlerinde rol alan Alişan, 2011 yılında yer aldığı Bir Çocuk Sevdim dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı İlayda Alişan kırmızı elbiseli pozuna yorum yağdı!

Ardından Benim Adım Gültepe, Serçe Sarayı, Rüya ve Çukur gibi yapımlarda seyirci karşısına çıktı.

Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı İlayda Alişan kırmızı elbiseli pozuna yorum yağdı!

Bir dönem estetik iddialarıyla gündeme gelen İlayda Alişan, yalnızca dudağında dolgu olduğunu ve hiç estetiği olmadığını söylemişti. Güzel oyuncunun, Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı İlayda Alişan kırmızı elbiseli pozuna yorum yağdı!


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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi İlayda Alişan
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