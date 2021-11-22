Kırmızı Oda'ya Gökhan Özoğuz'dan sonra Sitare Akbaş da katıldı! Dare'nin sevgilisini canlandıracak

OGM Pictures’ın tv8 için çektiği sevilen dizi Kırmızı Oda'ya son olarak Gökhan Özoğuz dahil olmuştu. Özoğuz, Kırmızı Oda’da uyku problemi çeken ve bu yüzden pek çok sıkıntıyla karşılaşan Dara karakterine hayat veriyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gökhan Özoğuz’un canlandırdığı Dara'nın sevgilisi Sare'yi kimin oynayacağı belli oldu. Diziye ünlü popçu Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Sitare Akbaş konuk oluyor.

SİTARE AKBAŞ KİMDİR?

Asıl adı Makbule Sitare Akbaş olan genç oyuncu, 6 Ekim 1988 doğumlu. Akbaş, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kariyerine ilk adımı Akasya Durağı dizisinde Zeyno karakteri ile atmıştır. Daha sonra Fatmagül’ün Suçu Ne? (2011), Dila Hanım (2012), Emanet (2014), Urfalıyam Ezelden (2014), Analar ve Anneler (2015) dizileriyle devam etmiş, son olarak baş rollerini Caner Cindoruk, Gizem Karaca gibi isimlerle paylaştığı İstanbul Sokakları (2016) dizisinde yer almıştır. Başarılı oyuncu genç yaştaki kariyerinde dört uzun metrajlı ve 2 kısa metrajlı filmde rol almıştır.

Sitare Akbaş, bir aç projeye adını yazdırdıktan 2020 yılında FOX'da yayınlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı "Figen Yıldırım (Fifi)" karakteri ile TV ekranlarına dönmüştür. 2021 yılında Show TV'deki Ramo dizisinin kadrosuna dahil olup "Dilber" karakterini canlandırmıştır.

Sitare Akbaş, bir süredir şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşıyor.

