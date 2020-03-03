Kırmızı pancarın faydaları! Turşusu da çorbası da şifa dolu

Turşusu, salatası, çorbası... Sarı, beyaz ya da kırmızı... Pancarı birçok farklı şekilde ve renkte tüketebiliyoruz. İçeriğindeki vitaminler ve mineraller sayesinde süper besin olarak adlandırılan kırmızı pancarın faydalarına gelin yakından bakalım. KIRMIZI PANCARIN FAYDALARI Pancar süper gıda olarak popülerlik kazanıyor. Son çalışmalar pancar ve pancar suyunun atletik performansı iyileştirebileceğini, kan basıncını azaltabileceğini ve kan akışını artırabileceğini iddia ediyor. Öyle ki, giderek artan sayıda meyve suları ve içecekler bu besleyici gıdaları içeriyor. Pancar, şeker pancarı ile aynı aileden gelir. Bununla birlikte, genetik ve beslenme açısından farklıdır. Şeker pancarı beyazdır ve üreticiler bunları şeker çıkarmak ve işlenmiş gıdaları tatlandırmak için kullanma eğilimindedir. Ancak kırmızı pancardan şeker çıkarmak mümkün değildir. Bununla birlikte kırmızı pancar, kan basıncını düşürmek, sindirimi iyileştirmek ve diyabet riskini azaltmak gibi çok çeşitli olası sağlık yararları sağlar. Potansiyel faydalarını gelin daha ayrıntılı olarak ele alalım.

Kalp sağlığı ve tansiyon Yüksek tansiyonlu 68 kişiden oluşan 2015 yılında yapılan bir araştırma, her gün 250 mililitre kırmızı pancar suyu içmenin etkilerini inceledi. Araştırmacılar, bunu yapmanın yuttuktan sonra kan basıncını önemli ölçüde düşürdüğünü keşfetti. Bu antihipertansif etkinin pancar suyundaki yüksek nitrat seviyelerinden kaynaklandığını öne sürüyorlar. Yüksek kan basıncını tedavi etmeye yardımcı olmak için yüksek nitratlı sebzelerin etkili bir şekilde tüketilmesi öneriliyor. Tabii ki önce doktorunuza danışmayı ihmal etmemelisiniz. Diyabet Pancarlar alfa-lipoik asit adı verilen bir antioksidan içerir. Bu bileşik, glikoz seviyelerini düşürmeye ve insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olabilir. 2019'da yapılan bir çalışma, alfa-lipoik asidin diyabetik nöropati semptomları üzerindeki etkilerini inceledi. Araştırmacılar, alfa-lipoik asit takviyelerinin oral ve intravenöz uygulanmasının, diyabetli kişilerde periferik ve otonomik nöropati semptomlarında bir azalmaya yol açtığını buldular.

Sindirim Kırmızı pancarın faydalarından biri de sindirime sağladığı katkıdır. Bir bardak pancar 3.81 gram lif sağlar. Düzgün sindirim ve bağırsak sağlığı için yeterli lif tüketilmesi şarttır. Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'na (USDA) göre, tek bir bardak pancar, kişinin yaşına ve cinsiyetine bağlı olarak günlük lif ihtiyacının% 8.81'inden fazlasını sağlayabilir. Pancarın diyete dahil edilmesi, bir kişinin lif alımını artırabilmesinin bir yoludur. Egzersiz ve atletik performans Bazı çalışmalar, pancar suyu takviyesinin, kasların egzersiz sırasında emdiği oksijen miktarını artırabildiğini bulmuştur. Bir 2019 araştırması, pancar suyunun deneyimli bisikletçiler üzerinde oldukça etkili olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte pancarın egzersiz performansı üzerindeki faydalarını doğrulamak için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Kanserin önlenmesi 2019'da yapılan bir araştırmaya göre pancardaki bazı bileşiklerin hücrelerin kanserli mutasyonlarını bozabileceğini buldu. Bu tür bileşikler pancarlara kırmızı ve sarı renklerini veren pigmentler olan betalainleri içerir. Tabii ki bu durumda sizi doktorunuzun yönlendirmesi daha sağlıklı olacaktır.

KIRMIZI PANCAR TURŞUSU NASIL YAPILIR? İşte sofranızdan eksik etmeyeceğiniz tadına doyamayacağınız kırmızı pancar turşusu tarifi. Malzemeler 8 orta boy taze pancar

1 su bardağı sirke

1/2 su bardağı şeker

1-1 / 2 çay kaşığı karanfil

1-1 / 2 çay kaşığı yenibahar

Sarımsak

1/2 çay kaşığı tuz Kırmızı pancar turşusu yapılışı Pancarın üst kısımlarını kesin. Bir tencereye koyun 25-30 dakika yumuşayana kadar kaynatın. Sudan çıkarın, kabuklarını soyun ve dilimleyin. Küçük bir tencerede sirke, şeker, karanfil, yenibahar ve tuzu birleştirin. 5 dakika kaynatın. Pancarları küçük kavanozlara koyun üzerine hazırladığınız sirkeli karışımı dökün. Bir kavanoza 1-2 diş sarımsak koyun. Kavanozların kapaklarını sıkıca kapatın. Serin bir ortamda beklemeye alın. Birkaç gün sonra tüketmeye başlayabilirsiniz. Afiyet olsun! KIRMIZI PANCAR SALATASI NASIL YAPILIR? Peynir ve pancarın birleşimiyle hem tatlı hem tuzlu dengeli bir tat oluşturabilirsiniz. Kırmızı pancar salatası için malzemeler 4 orta boy pancar

60 gram beyaz peynir

2 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz Sos için malzemeler 3 yemek kaşığı limon suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak - kıyılmış

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı tuz Yapılışı Pancarı orta ateşte 45 dakika veya bir bıçakla kolayca delinene kadar kaynatın. Dış katmanı kolayca soyulacaktır. Pancarın derisini çıkardıktan sonra, pancarı küpler halinde doğrayın. Peyniri de aynı şekilde küp küp doğrayın. Maydanozu kıyın. Hazırladığınız sosu ekleyin ve hepsini homojen bir şekilde karıştırın.

KIRMIZI PANCAR ÇORBASI NASIL YAPILIR? Kırmızı pancar faydalarını artık biliyorsunuz. Bu besleyici gıdayı turşu, salata ya da çiğ tüketebileceğiniz gibi çorba olarak da servis edebilirsiniz. İşte yapımı kolay kırmızı pancar çorbası tarifi. 4 adet pancar (konserve de olabilir)

4 su bardağı et suyu ya da normal su

1 diş sarımsak (kıyılmış)

2 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı şeker

Tuz ve karabiber

İsteğe bağlı: Haşlanmış patates

Taze dereotu Yapılışı Taze pancar kullanılıyorsa pancarları alüminyum folyoya sarın ve yumuşayıncaya kadar 30 ila 40 dakika fırına koyun. Ya da bir ocak üzerine alın ve yumuşayıncaya kadar kaynatın. Hafif ılındıktan sonra kabuklarını soyun ve dilimleyin. Orta boy bir tencerede et suyunu kaynatın. Jülyen doğranmış pancarı, sarımsağı, limon suyunu, tuz ve karabiberi ekleyin. 10 dakika pişirin. Dilerseniz bu şekilde dilerseniz blenderdan geçirerek servis edebilirsiniz. Son olarak üzerine taze kıyımış dereotu ekleyin. KIRMIZI PANCAR SUYU NASIL SERVİS EDİLİR? Pancar suyunun yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı olduğu ve dolayısıyla kardiyovasküler problemlerin önlenmesine yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Sağlıklı meyve suyu kategorisine giren pancar suyu elma ve kerevizden oluşan basit bir karışımdır. Kırmızı pancar suyu için malzemeler