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’Kırsal Kalkınma Destekleri’ kapsamında 62 projeye yüzde 50 hibe

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 12.02.2020 13:34 | Son Güncelleme

’Kırsal Kalkınma Destekleri’nin 13.

’Kırsal Kalkınma Destekleri’nin 13. etabı kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Çanakkale’de 62 projeye yüzde 50 hibe sağlanacak.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu alınan kararın hayırlı olmasını dileyerek, Çanakkale’deki yatırımların önemine değindiler. “Çanakkale’miz ülkemizin tarım ihtiyacını karşılayan önemli bir şehir" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Çanakkale, bir çok markaya ev sahipliği yapan, tarım ve sanayinin buluştuğu nadir şehirlerden. Kırsal kalkınma projelerinin gayesi kırsal alanda gelir seviyesinin yükseltilmesi, ziraî üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, tarım faaliyetleri için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılmasıdır. Toplam 62 adet projeye 6 milyon liraya yakın hibe sağlanacak” şeklinde konuştu.
Turan açıklamasının devamında ise, “Çanakkale’miz 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ve Gıda OSB’nin tamamlanmasıyla beraber, hızlı sevkiyat imkanına ve Avrupa standartlarında bir tesise kavuşacak. Tüm devam eden yatırımların tamamlanmasıyla beraber Çanakkale’miz turizmden sağlığa, eğitimden tarıma bir çok alanda cazibe merkezi olacak” dedi.

“Ziraî kalkınma olmadan ülkenin ve bölgenin kalkınması mümkün değil”
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tarımsal kalkınma olmadan ülkenin ve bölgenin kalkınması mümkün değil. Hem yerelde hem de ülke genelinde üretim ve buna bağlı olarak kalkınmanın sağlanması için bütün imkânların seferber edildi. Çanakkale’mizde 2019 yılında kırsal kalkınma kapsamında 102 proje ile müracaatta bulunuldu. İl Değerlendirme Komisyonumuzca değerlendirilen, bakanlığa gönderilen 62 proje yatırım desteği kapsamına alındı. Çanakkale’mize, ilçelerimize çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu destekler ile tarım ve hayvancılık alanında Çanakkale’miz, çiftçilerimiz daha da güçlenecek” ifadelerini kullandı.

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